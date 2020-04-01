2020-04-01T19:53:47+03:00
Общество

Путин подписал закон о штрафах за фейки и нарушение карантина

За нарушение грозит крупный штраф или тюремное заключение
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин подписал закон о штрафах за фейки и нарушение карантинаПутин подписал закон о штрафах за фейки и нарушение карантинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин подписал законы, один из которых предусматривает штраф до 5 миллионов рублей за фейки об эпидемиях, а другой - введение штрафов для нарушителей карантина.

В случае, если юридическое лицо распространяет заведомо ложную информацию об эпидемии, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан, штраф составит от 1 миллиона 500 тысяч рублей до 3 миллионов рублей. В случае, если распространение фэйка привело к смерти, причинению вреда здоровью или имуществу, то сумма штрафа достигает уже 5 миллионов. За повторное нарушение придется отдать от 5 до 10 миллионов,

За нарушение карантина физическое лицо должно заплатить штраф от 15 до 40 тысяч рублей, должностное - от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, а юридическое - от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 30 суток.

За нарушения, повлекшее причинение вреда здоровью, наказание более суровое: для граждан - до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, может грозить до семи лет тюрьмы инфицированному человеку, который нарушив карантин намерено заразил других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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