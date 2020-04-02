Argus: В конце марта экспортная цена нефти Urals показала отрицательные значения

2 Апр 2020 2020-04-02T03:48:58+03:00

По данным агентства, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превысили среднюю стоимость «черного золота»

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В среду, 1 апреля, аналитическое агентство Argus Media сообщило, что из-за резкого снижения мировых цен на нефть ценовые формулы российского «черного золота» марки Urals в последние два дня марта показали отрицательные значения.

По его данным, расходы на транспортировку нефти, оплату экспортной пошлины и другие затраты были выше средней стоимости Urals 30 и 31 марта. Агентство отмечает, что поставщиков беспокоит вероятность того, что «продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России».

Напомним, как писал сайт kp.ru, цены на «черное золото» упали почти на треть в начале марта после срыва сделки ОПЕК+ и заявления Саудовской Аравии о наращивании добычи сырья. А 30 марта стоимость нефти марки Brent упала до минимума за 18 лет.

Накануне глава российского государства Владимир Путин сказал, что нынешняя ситуация с ценами на нефть является очень серьезным вызовом для нашей страны. Президент сообщил, что правительство готовит новые меры поддержки экономики, и в ближайшее время о них расскажут.

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ИСТОЧНИК KP.RU