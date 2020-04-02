2020-04-02T03:48:58+03:00
В мире

Argus: В конце марта экспортная цена нефти Urals показала отрицательные значения

По данным агентства, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превысили среднюю стоимость «черного золота»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
По данным агентства Argus Media, стоимость нефти Urals показала отрицательные значенияПо данным агентства Argus Media, стоимость нефти Urals показала отрицательные значенияФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 1 апреля, аналитическое агентство Argus Media сообщило, что из-за резкого снижения мировых цен на нефть ценовые формулы российского «черного золота» марки Urals в последние два дня марта показали отрицательные значения.

По его данным, расходы на транспортировку нефти, оплату экспортной пошлины и другие затраты были выше средней стоимости Urals 30 и 31 марта. Агентство отмечает, что поставщиков беспокоит вероятность того, что «продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России».

Напомним, как писал сайт kp.ru, цены на «черное золото» упали почти на треть в начале марта после срыва сделки ОПЕК+ и заявления Саудовской Аравии о наращивании добычи сырья. А 30 марта стоимость нефти марки Brent упала до минимума за 18 лет.

Накануне глава российского государства Владимир Путин сказал, что нынешняя ситуация с ценами на нефть является очень серьезным вызовом для нашей страны. Президент сообщил, что правительство готовит новые меры поддержки экономики, и в ближайшее время о них расскажут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дорогая нефть, прощай. Как сланцевая добыча спутала все карты России и ОПЕК

Нефтяные ресурсы США почти безграничны, считает автор книги «Сланцевая Америка» (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

WSJ: США готовят санкции против России за низкие цены на нефть

С Саудовской Аравией Штаты намерены договориться полюбовно (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

«Американцы будут угрожать России нефтяным эмбарго»: эксперт оценил угрозу новых санкций США

Американские нефтяники вынуждают президента Дональда Трампа объявить санкции против России и параллельно при помощи дипломатов уговорить Саудовскую Аравию снизить добычу нефти. Таким образом, сланцевики США надеются, вернуть высокие цены на нефть и занять существенную долю рынка (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Большой каньон в США закрыли для туристов из-за коронавируса
Коронавирус в Израиле: заразился глава Минздрава
Лауреат премии "Грэмми" Адам Шлезингер умер от коронавируса
Argus: В конце марта экспортная цена нефти Urals показала отрицательные значения
Трамп стягивает вооруженные силы США к Венесуэле
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 2 апреля 2020 года составило 115 человек
Трамп уверен, что Россия и Саудовская Аравия смогут договориться по ситуации с нефтью
Число выздоровевших от коронавируса в России на 2 апреля 2020 года составило 190 человек
Путин: Ситуация с коронавирусом в России усложняется
Трамп объявил войну наркотикам в Западном полушарии
В Москве скончались три пациента с коронавирусом
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 2 апреля 2020 года составило 16 человек
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных смертях пациентов
Число умерших из-за коронавируса в России на 2 апреля 2020 года составило 24 человека
На Украине разрешили принудительно госпитализировать граждан с симптомами коронавируса
«Оставайтесь дома»: соцсети представили самые популярные хэштеги о самоизоляции
Самолет с российской медпомощью приземлился в Нью-Йорке
В России выписали штрафы 1250 нарушителям карантина
Эксперт всецело поддержал введение уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации
В МВД России проводят мероприятия по выявлению нарушителей режима самоизоляции