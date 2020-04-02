2020-04-02T09:38:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Кошка в Ухане осталась дома одна на 40 дней, съела рыбок в аквариуме и родила котят

Самостоятельная «британка» по кличке Лэ-Лэ хозяйничала в квартире, пока ее хозяева лежали в больнице
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Кошка осталась одна в квартире почти на полтора месяца, при этом ей удалось не только выжить, но и привести потомствоКошка осталась одна в квартире почти на полтора месяца, при этом ей удалось не только выжить, но и привести потомствоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Житель китайского города Ухань, откуда начала распространяться по миру вспышка коронавируса COVID-19, рассказал о своей поистине героической кошке, которую пришлось оставить одну дома почти на полтора месяца – на 40 дней.

За это время его любимица, киса по кличке Лэ-Лэ породы британская короткошерстная, успела родить котят и съесть всех рыбок в аквариуме, пишет газета The Daily Mail. Сам же хозяин «британки» рассказал, что еще перед китайским Новым годом (до 25 января) вся его семья из семи человек заразилась коронавирусом, и домочадцев по очереди госпитализировали.

Перед отъездом в больницу он закрыл в квартире все окна и двери, кроме балконной, а для кошки оставил два открытых мешка корма. На застекленном балконе стоял аквариум с рыбками и черепашками, там же был запас воды, которую Лэ-Лэ могла пить. Просить соседей присмотреть за уже беременной на тот момент питомицей не стал, ведь они могли тоже заразиться в его квартире.

Первой из больницы выписали жену мужчины. Когда она вернулась домой, ее встречала сильно исхудавшая кошка с четырьмя котятами. Правда, в аквариуме уже не было рыбок, зато черепахи благополучно пережили долгое отсутствие хозяев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о коронавирусе стало известно в начале 2020 года. Очагом распространения вируса считается китайский город Ухань, откуда COVID-19 разошелся сначала по Китаю, а затем и по всему миру.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, как учащийся в Великобритании студент из Уханя привез коронавирус в родной город из Ньюкасла.

Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU

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