Установлены личности убитых под Рязанью
В Рязанской области закончили процедуру опознания тел всех пяти убитых во время стрельбы около подъезда в посёлке Елатьма. Все личности установлены.
- Личности всех погибших установлены, неопознанных нет. Для опознания привлекались их родственники, - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК. Собеседник также отметил, что данные погибших пока не разглашаются.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что 4 апреля 32-летний мужчина застрелил пять человек около подъезда своего дома после того, как сделал им замечание из-за шумного поведения под его окнами.
Причину конфликта подтвердили в Следственном комитете. Там также уточнили, что после замечания между молодыми людьми и мужчиной завязалась перепалка, он спустился с охотничьим ружьём а подъезд и выстрелил в четырёх мужчин и одну девушку. От полученных ранений все они скончались на месте. Стрелок пытался скрыться с места преступления.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
На сайте kp.ru также публиковали видео с места массового убийства в Елатьме.
Видео с места расстрела соседей под Рязанью.Возбуждено уголовное дело
ИСТОЧНИК KP.RU