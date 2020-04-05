2020-04-05T10:58:32+03:00
Происшествия

Установлены личности убитых под Рязанью

Данные погибших пока не разглашаются
Ася КУЗНЕЦОВА
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Установлены личности убитых под РязаньюУстановлены личности убитых под РязаньюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Рязанской области закончили процедуру опознания тел всех пяти убитых во время стрельбы около подъезда в посёлке Елатьма. Все личности установлены.

- Личности всех погибших установлены, неопознанных нет. Для опознания привлекались их родственники, - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК. Собеседник также отметил, что данные погибших пока не разглашаются.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 4 апреля 32-летний мужчина застрелил пять человек около подъезда своего дома после того, как сделал им замечание из-за шумного поведения под его окнами.

Причину конфликта подтвердили в Следственном комитете. Там также уточнили, что после замечания между молодыми людьми и мужчиной завязалась перепалка, он спустился с охотничьим ружьём а подъезд и выстрелил в четырёх мужчин и одну девушку. От полученных ранений все они скончались на месте. Стрелок пытался скрыться с места преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

На сайте kp.ru также публиковали видео с места массового убийства в Елатьме.

Видео с места расстрела соседей под Рязанью.Возбуждено уголовное дело

ИСТОЧНИК KP.RU

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