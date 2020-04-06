Цена нефти марки Brent упала на 9% – до $31,69

6 Апр 2020 2020-04-06T03:18:38+03:00

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В первые же часы понедельника, 6 апреля, мировые цены на нефть снова снизились. Так, североморская нефтяная смесь марки Brent по данным торгов лондонской биржи ICE на 1:19 по московскому времени подешевела на 9,02%, до 31,69 доллара за баррель, а буквально за несколько минут до этого стоимость барреля Brent была еще меньше – 30,82 доллара.

В то же время цена барреля «черного золота» сорта WTI на Нью-йоркской товарной бирже потеряла более десяти процентов: после открытия торгов за баррель западнотехасской светлой 25,96 доллара – на 10,39% меньше, чем в ходе предыдущей сессии.

Аналитики отмечают, что цены на нефть снижаются на фоне неопределенности вокруг возобновления переговоров в формате ОПЕК+. Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что заседание Организации стран – экспортеров нефти и не входящих в нее государств перенесли на четверг, 9 апреля.

4 апреля президент России Владимир Путин провёл совещание о ситуации на глобальных энергетических рынках. Он отметил, что нефтедобыча может быть сокращена до 10 миллионов баррелей в сутки, но при условии, что это не станет сокращением только с одной стороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU