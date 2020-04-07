Макрон пожелал Джонсону поскорее выздоравливать от коронавируса
Политики всего мира желают скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который заболел коронавирусом COVID-19 и накануне попал с осложнениями в реанимацию одной из лондонских больниц.
В частности, президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter выразил поддержку как самому заболевшему, так и всему британскому народу.
«Вся моя поддержка Борису Джонсону, его семье и британскому народу в этот сложный момент. Я желаю ему быстро преодолеть этот испытание», - говорится в сообщении Макрона.
Мэр Лондона Садик Хан написал в Twitter, что молится за здоровье британского премьера, и что Джонсон «не мог бы быть в более надежных руках», поскольку в больнице St Thomas Hospital, куда его доставили, «работают одни из лучших медиков в стране».
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее поскорее выздоравливать пожелал Борису Джонсону президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что глава британского правительства – «сильный человек и сильная личность», но «госпитализация – это не шутка».
Оставайтесь дома - спасайте жизни!.Именно добровольная самоизоляция спасёт человечество от пандемии коронавируса. Это на графиках сумели доказать американские эксперты
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»