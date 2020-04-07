Макрон пожелал Джонсону поскорее выздоравливать от коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T00:30:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Политики всего мира желают скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который заболел коронавирусом COVID-19 и накануне попал с осложнениями в реанимацию одной из лондонских больниц.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter выразил поддержку как самому заболевшему, так и всему британскому народу.

«Вся моя поддержка Борису Джонсону, его семье и британскому народу в этот сложный момент. Я желаю ему быстро преодолеть этот испытание», - говорится в сообщении Макрона.

Мэр Лондона Садик Хан написал в Twitter, что молится за здоровье британского премьера, и что Джонсон «не мог бы быть в более надежных руках», поскольку в больнице St Thomas Hospital, куда его доставили, «работают одни из лучших медиков в стране».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее поскорее выздоравливать пожелал Борису Джонсону президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что глава британского правительства – «сильный человек и сильная личность», но «госпитализация – это не шутка».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767531" frameborder="0"></iframe> Оставайтесь дома - спасайте жизни!.Именно добровольная самоизоляция спасёт человечество от пандемии коронавируса. Это на графиках сумели доказать американские эксперты

ИСТОЧНИК KP.RU