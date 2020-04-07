2020-04-07T00:30:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Макрон пожелал Джонсону поскорее выздоравливать от коронавируса

Мэр Лондона сообщил, что молится за здоровье британского премьера
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 27 марта работал из домаПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 27 марта работал из домаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Политики всего мира желают скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который заболел коронавирусом COVID-19 и накануне попал с осложнениями в реанимацию одной из лондонских больниц.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter выразил поддержку как самому заболевшему, так и всему британскому народу.

«Вся моя поддержка Борису Джонсону, его семье и британскому народу в этот сложный момент. Я желаю ему быстро преодолеть этот испытание», - говорится в сообщении Макрона.

Мэр Лондона Садик Хан написал в Twitter, что молится за здоровье британского премьера, и что Джонсон «не мог бы быть в более надежных руках», поскольку в больнице St Thomas Hospital, куда его доставили, «работают одни из лучших медиков в стране».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее поскорее выздоравливать пожелал Борису Джонсону президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что глава британского правительства – «сильный человек и сильная личность», но «госпитализация – это не шутка».

Оставайтесь дома - спасайте жизни!.Именно добровольная самоизоляция спасёт человечество от пандемии коронавируса. Это на графиках сумели доказать американские эксперты

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России предложили в этом году отменить ЕГЭ из-за коронавируса
Британцы ломают и поджигают «распространяющие коронавирус» вышки 5G
Украина из-за коронавируса закрыла пешеходные переходы на границе
Число выздоровевших от коронавируса в России на 7 апреля 2020 года составило 406 человек
Макрон пожелал Джонсону поскорее выздоравливать от коронавируса
Число умерших из-за коронавируса в России на 7 апреля 2020 года составило 47 человек
Самолет доставил россиян из Бангладеш в Нижний Новгород
Bloomberg: США и Канаду не пригласили на совещание ОПЕК+
Распространение коронавируса в мире: число зараженных за сутки превысило 77 тысяч
Власти Нью-Йорка готовы хоронить в городских парках
Минпромторг расследует инцидент с Овсянниковым в аэропорту Ижевска
Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии
Полиция Италии накрыла организованную «банду» пенсионеров, которые нарушали строгий карантин
Нетаньяху объявил о введении карантина в Израиле по всей стране
У главного тренера «Манчестер Сити» от коронавируса умерла 82-летняя мать
Ученые рассказали, могут ли комары и мухи быть переносчиками коронавируса
Россия возобновила вывоз россиян на родину
В ВОЗ рекомендовали отказаться от алкоголя в условиях карантина
Меркель назвала коронавирус самым серьезным испытанием в истории Евросоюза
Евросоюз организует военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом
В работе сервисов «Яндекс» произошел масштабный сбой
Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров: В России нет ожидания войны после пандемии
В Москве умерли два пациента с коронавирусом