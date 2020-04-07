2020-04-07T02:53:54+03:00
В мире

«Посмотрим»: Трамп не исключил, что США вслед за ОПЕК+ могут сократить добычу нефти

Глава Белого дома отметил, что представители артели пока не обращались к нему с такой просьбой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в Белом доме, президент США Дональд Трамп не исключил, что Соединенные Штаты могут сократить добычу нефти, если такое же решение примут Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящиа в нее государства.

«Это решение, которое мы должны принять. Может, мы примем его, может, и нет», - сказал американский лидер, когда его спросили, сократят ли США добычу сырья, если члены ОПЕК+ попросят Вашингтон об этом.

При этом Трамп отметил, что пока к нему с такой просьбой не обращались, но он думает, что это произойдет автоматически, поскольку на рынке просто нет спроса.

«Так что посмотрим, что будет», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что заседание ОПЕК+ перенесли на четверг, 9 апреля, страны — участницы сделки планируют обсудить новый формат сотрудничества. Совещание пройдет в режиме видеоконференции.

4 апреля президент России Владимир Путин провёл совещание о ситуации на глобальных энергетических рынках. Он сказал, что наша страна может сократить нефтедобычу до 10 миллионов баррелей в сутки, но при условии, что это не станет сокращением только с одной стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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