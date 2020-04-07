Антонов объяснил, почему россиян пока не эвакуируют из США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил, почему остающихся в США наших соотечественников пока не эвакуируют из Соединенных Штатов из-за пандемии коронавируса COVID-19 и быстро распространяющегося в этой стране заболевания.
Оказывается, дело в том, что заявок от желающих вылететь домой пока недостаточно даже для одного рейса. Чтобы подать такую заявку, нужно зарегистрироваться в соответствующем разделе портала «Госуслуги» и заполнить форму. Глава российской дипмиссии в США отметил, что «пока это сделали немногие», и их «явно недостаточно для направления сюда даже одного самолета».
«Настоятельно призываем тех российских граждан в США, кто этого еще не сделал, пройти необходимую процедуру. Это является непременным условием возвращения в Россию, равно как и наличие билетов или готовность их приобрести», - приводит слова Антонова пресс-служба посольства на своей странице в Facebook.
Дипломат также рассказал, что сейчас сотрудники российской димписсии устанавливают контакты с соотечественниками, не по своей воле оказавшимися за океаном в трудной ситуации. А таких, сожалению, немало.
«Среди них есть семьи, которые привезли детей на лечение по линии благотворительных фондов. Сейчас их ждут российские больницы для срочной постоперационной терапии. Это и несовершеннолетние – школьники и студенты, – фактически оказавшиеся без средств к существованию после того, как американские учебные заведения и общежития закрылись на карантин», - пояснил посол.
Он добавил, что на особом контроле – «люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, жизнь которых зависит от регулярного приема редких медикаментов», и «примеров таких драматичных ситуаций, требующих участия посольства, много».
«Мы по мере возможностей стараемся помочь каждому. В силу того, что сейчас у России всего три консульских представительства на всю территорию США, крайне необходима поддержка со стороны российских соотечественников, постоянно проживающих в США», - подчеркнул Антонов.
На сегодняшний день число случаев заражения COVID-19 в Штатах превысило 366 тысяч, из-за коронавируса в стране скончались 10859 человек, выздоровели 19,5 тысячи больных.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия восстановила авиасообщение для вывоза россиян из-за границы. Этой ночью в Нижнем Новгороде приземлился самолет, которым вернулись на Родину из Бангладеш 178 россиян.
Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»