2020-04-07T07:46:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Антонов объяснил, почему россиян пока не эвакуируют из США

Заявок от желающих вылететь домой пока недостаточно даже для одного рейса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посол России в Вашингтоне Анатолий АнтоновПосол России в Вашингтоне Анатолий АнтоновФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил, почему остающихся в США наших соотечественников пока не эвакуируют из Соединенных Штатов из-за пандемии коронавируса COVID-19 и быстро распространяющегося в этой стране заболевания.

Оказывается, дело в том, что заявок от желающих вылететь домой пока недостаточно даже для одного рейса. Чтобы подать такую заявку, нужно зарегистрироваться в соответствующем разделе портала «Госуслуги» и заполнить форму. Глава российской дипмиссии в США отметил, что «пока это сделали немногие», и их «явно недостаточно для направления сюда даже одного самолета».

«Настоятельно призываем тех российских граждан в США, кто этого еще не сделал, пройти необходимую процедуру. Это является непременным условием возвращения в Россию, равно как и наличие билетов или готовность их приобрести», - приводит слова Антонова пресс-служба посольства на своей странице в Facebook.

Дипломат также рассказал, что сейчас сотрудники российской димписсии устанавливают контакты с соотечественниками, не по своей воле оказавшимися за океаном в трудной ситуации. А таких, сожалению, немало.

«Среди них есть семьи, которые привезли детей на лечение по линии благотворительных фондов. Сейчас их ждут российские больницы для срочной постоперационной терапии. Это и несовершеннолетние – школьники и студенты, – фактически оказавшиеся без средств к существованию после того, как американские учебные заведения и общежития закрылись на карантин», - пояснил посол.

Он добавил, что на особом контроле – «люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, жизнь которых зависит от регулярного приема редких медикаментов», и «примеров таких драматичных ситуаций, требующих участия посольства, много».

«Мы по мере возможностей стараемся помочь каждому. В силу того, что сейчас у России всего три консульских представительства на всю территорию США, крайне необходима поддержка со стороны российских соотечественников, постоянно проживающих в США», - подчеркнул Антонов.

На сегодняшний день число случаев заражения COVID-19 в Штатах превысило 366 тысяч, из-за коронавируса в стране скончались 10859 человек, выздоровели 19,5 тысячи больных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия восстановила авиасообщение для вывоза россиян из-за границы. Этой ночью в Нижнем Новгороде приземлился самолет, которым вернулись на Родину из Бангладеш 178 россиян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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