Разработка ФМБА для лечения коронавируса вошла в список перспективных вакцин ВОЗ
Разработка Федерального медико-биологического агентства России от коронавирусной инфекции вошла в список перспективных вакцин Всемирной организации здравоохранения. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба института.
В настоящее время это является единственной российской разработкой в перечне ВОЗ. Речь идет о вакцине Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА. Включение разработки в перечень Всемирная организация здравоохранения фактически подтверждает перспективность разработки.
Сайт kp.ru писал, что специалисты Федерального медико-биологического агентств предложили очередную экспериментальную схему лечения коронавирусной инфекции. Пневмонию и дыхательную недостаточность, которые являются осложнениями коронавируса, врачи ФМБА собираются лечить вирус, взяв за основу российский препарат «Даларгин». Изначально это лекарство от желудочных язв, воспалений кишки и острого панкреатита, но медики института уверяют, что препарат способен ограничивать очаги некроза и замещать умершие ткани полноценными и живыми.
Сегодня российские ученые агентства начали клинические сравнительные исследования препаратов от вируса: «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Колидавир».
ИСТОЧНИК KP.RU
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