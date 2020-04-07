2020-04-07T14:13:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Разработка ФМБА для лечения коронавируса вошла в список перспективных вакцин ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения включила схему лечения COVID-19 российского агентства в список перспективных вакцин
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Разработка Федерального медико-биологического агентства России от коронавирусной инфекции вошла в список перспективных вакцин DJPРазработка Федерального медико-биологического агентства России от коронавирусной инфекции вошла в список перспективных вакцин DJPФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Разработка Федерального медико-биологического агентства России от коронавирусной инфекции вошла в список перспективных вакцин Всемирной организации здравоохранения. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба института.

В настоящее время это является единственной российской разработкой в перечне ВОЗ. Речь идет о вакцине Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА. Включение разработки в перечень Всемирная организация здравоохранения фактически подтверждает перспективность разработки.

Сайт kp.ru писал, что специалисты Федерального медико-биологического агентств предложили очередную экспериментальную схему лечения коронавирусной инфекции. Пневмонию и дыхательную недостаточность, которые являются осложнениями коронавируса, врачи ФМБА собираются лечить вирус, взяв за основу российский препарат «Даларгин». Изначально это лекарство от желудочных язв, воспалений кишки и острого панкреатита, но медики института уверяют, что препарат способен ограничивать очаги некроза и замещать умершие ткани полноценными и живыми.

Сегодня российские ученые агентства начали клинические сравнительные исследования препаратов от вируса: «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Колидавир».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разработка ФМБА для лечения коронавируса вошла в список перспективных вакцин ВОЗ
Запаса продуктов в России хватит минимум на два месяца
Российские ученые начали клинические исследования препаратов от коронавируса
В Кремле не нашли противоречий в заявлениях Кадырова и Мишустина
Церемония схождения Благодатного огня будет транслироваться в прямом эфире
Елена Малышева рассказала, почему всем важно носить на улице медицинские маски
"Каждый вдох - жуткая боль": Медсестра сравнила коронавирус с пулевым ранением
Песков заявил, что Лондон не просил Россию о помощи в лечении Джонсона от коронавируса
Елена Малышева: коронавирусом инфицированы по факту будут практически все
Кремль: любые попытки «приватизации» космоса неприемлемы
Кремль: участие ветеранов в мероприятиях к Дню Победы нецелесообразно из-за коронавируса