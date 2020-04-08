2020-04-08T15:23:54+03:00
Политика

Генпрокуратура Украины возбудила новое дело против Порошенко

Экс-президента незалежной подозревают в противоправных действиях при назначении судей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Петр ПорошенкоПетр ПорошенкоФото: REUTERS
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Генпрокуратура Украины возбудила новое дело против Петра Порошенко. На этот раз экс-президента незалежной подозревают в противоправных действиях при назначении судей. Речь идет об издании указов от 10 ноября 2017 года и от 07 мая 2019 года «О назначении судей Верховного суда»

«Генеральным прокурором 6 апреля 2020 года на основании обращения работников Верховного суда Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях президента Украины», - сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора.

Напомним, Порошенко фигурирует в 16 уголовных делах, среди них дела о Минских соглашениях, моряках в Керченском проливе, а также судебной реформе на Украине. Последний раз в ходе допроса Порошенко заявил, что суд принял решение, обязывающее закрыть дело о назначении президентом судей, и вновь заявил, что расследование является политически мотивированным.

Ка сообщал сайт kp.ru, 13 марта, Порошенко в очередной раз вызвали на допрос без уточнения, по какому делу его собираются допрашивать. В это время бывший лидер Украины находился в Испании, однако ему пришлось вернуться на родину из-за закрытия границ в связи с развитием коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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