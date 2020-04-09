Минпросвещения создаёт технологию для дистанционного обучения для учреждений профессиональной подготовки

9 Апр 2020 2020-04-09T16:48:09+03:00

Заместитель министра Дмитрий Глушко убеждён, что нельзя просто взять и всем поставить "пятёрки"

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Министерство просвещения разрабатывает совместно с образовательными учреждениями технологию организации дистанционного обучения там, где это возможно, в том числе для колледжей, где обучают профессиональной подготовке.

- Я убежден, что нельзя просто взять и всем поставить "пятерки". Возможность пройти практику сейчас точно также существует. Тот кто хочет стать профессионалом точно также может пройти все эти ступени, - сообщил замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко, отвечая в прямом эфире на вопросы "Комсомольской правды" в TikTok.

ИСТОЧНИК KP.RU