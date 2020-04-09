Российские туристы с круизов вылетели из Рима в Москву

9 Апр 2020 2020-04-09T18:27:44+03:00

Туристы из России, которые находили на борту круизных лайнеров в Риме и в одном из итальянских отелей на изоляции, 9 апреля вылетели на родину специальным вывозным рейсом. Фото: REUTERS

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Туристы из России, которые находили на борту круизных лайнеров в Риме и в одном из итальянских отелей на изоляции, 9 апреля вылетели на родину специальным вывозным рейсом. Об этом сообщило российское посольство в Италии.

- В результате сотрудничества властей и посольств государств и компании-судовладельца Costa Crociere удалось организовать вывоз россиян, которые являлись пассажирами круизов, из-за границы. Они возвращаются домой, - сообщили в посольстве.

На борту воздушного судна в общей сложности находится 121 житель России.

В настоящее время в Италии медики зафиксировали 139 422 случаев заболевания коронавирусом, умерли от инфекции 17 669, смогли поправиться 26 491 жителей. Италия находится на втором месте в Европе по распространению коронавирусной инфекции.

На территории России число заболевших за минувшие сутки увеличилось на 1459 в 50 субъектах, достигнув отметки в 10 131. Больше всего заболевших в столице, за сутки выявили 857 новых инфицированных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768055" frameborder="0"></iframe> Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ИСТОЧНИК KP.RU