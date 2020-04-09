2020-04-09T18:27:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские туристы с круизов вылетели из Рима в Москву

На борту вывозного рейса находится 121 россиянин
Ксения АНУФРИЕВА
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Туристы из России, которые находили на борту круизных лайнеров в Риме и в одном из итальянских отелей на изоляции, 9 апреля вылетели на родину специальным вывозным рейсом.Туристы из России, которые находили на борту круизных лайнеров в Риме и в одном из итальянских отелей на изоляции, 9 апреля вылетели на родину специальным вывозным рейсом.Фото: REUTERS
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Туристы из России, которые находили на борту круизных лайнеров в Риме и в одном из итальянских отелей на изоляции, 9 апреля вылетели на родину специальным вывозным рейсом. Об этом сообщило российское посольство в Италии.

- В результате сотрудничества властей и посольств государств и компании-судовладельца Costa Crociere удалось организовать вывоз россиян, которые являлись пассажирами круизов, из-за границы. Они возвращаются домой, - сообщили в посольстве.

На борту воздушного судна в общей сложности находится 121 житель России.

В настоящее время в Италии медики зафиксировали 139 422 случаев заболевания коронавирусом, умерли от инфекции 17 669, смогли поправиться 26 491 жителей. Италия находится на втором месте в Европе по распространению коронавирусной инфекции.

На территории России число заболевших за минувшие сутки увеличилось на 1459 в 50 субъектах, достигнув отметки в 10 131. Больше всего заболевших в столице, за сутки выявили 857 новых инфицированных.

Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ИСТОЧНИК KP.RU

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