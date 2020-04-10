Правительство увеличило максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул
Премьер Михаил Мишустин утвердил повышение размера ипотечных кредитов, по которым могут быть предоставлены «каникулы». То есть заемщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком.
- Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Для большинства граждан жилье - это долгосрочная и дорогая инвестиция и временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать планам россиян по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку, - сказал Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам пятницу.
Премьер пояснил, что в подписанном им постановлении учитываются особенности различных сегментов ипотечного рынка, так как стоимость квартир в различных регионах заметно отличается.
- Так, для Москвы, где жилье самое дорогое, предельный размер составит 4,5 миллинов рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, - 3 милллиона рублей, а для остальных субъектов - 2 миллиона рублей, - сказал Мишустин.
По его словам, эти цифры были получены на основе анализа данных рынка ипотечных займов за последние два года.
Напомним, что закон, дающий право физическим лицам и индивидуальным предпринимателям просить у банков кредитные каникулы, вступил в действие 3 апреля. Но одним из условий для получения каникул является размер кредита. Он не может превышать установленный правительством максимум. Изначально правительство установило сумму в 1,5 рублей. Заемщики и эксперты возмутились: «порог слишком маленький!».
Действительно, огромное количество заемщиков (прежде всего, из крупных городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга) воспользоваться «каникулами» не могли, поскольку брали кредиты на большие суммы. После этого президент поручил правительству рассмотреть возможность расширения программы кредитных каникул.
Премьер также сообщил, что уже сегодня МВД должно представить в правительство предложения по продлению срока действия паспортов и водительских прав на фоне ситуации с коронавирусом. А в ближайшие дни кабмин подготовит нормативные акты для помощи бизнесу и гражданам.
- Чем быстрее мы это сделаем, тем скорее помощь получат как люди, так и бизнес. В том числе, чтобы предоставить малым и средним предприятиям годовую рассрочку по налогам и сборам, сроки уплаты которых ранее продлили, и дать возможность на полгода также приостановить внесение страховых взносов во внебюджетные фонды, - сказал Мишустин.
Мишустин заявил о повышении размера займа для ипотечных каникул.
КСТАТИ
«Не бесплатно!»: В ЦБ пояснили, как будут начисляться проценты в период кредитных каникул
Вступил в силу закон о кредитных каникулах для банковских заемщиков. Льготу дадут не всем, а тем, кто финансово пострадал от распространения коронавирусной инфекции. Например, потерял работу или лишился части заработка. «КП» поясняет все нюансы антикризисной меры ЦБ и правительства. (подробности)
В ТЕМУ
Кредитные каникулы в Москве из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать
В пятницу, 3 апреля Владимир Путин подписал закон о праве отсрочки платежей по кредитам в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Это значит, что россияне, попавшие в сложную финансовую ситуацию из-за распространения болезни и мерах борьбы с ней, могут претендовать на кредитные каникулы. Это касается как отдельных граждан, так индивидуальных предпринимателей, организаций малого и среднего бизнеса. Кредит должен был быть оформлен до 3 апреля 2020 года, когда закон вступил в силу. Рассказываем, как будут действовать кредитные каникулы в Москве. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU