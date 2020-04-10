2020-04-10T16:33:22+03:00
Экономика

Правительство увеличило максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул

Для Москвы это 4,5 миллионов рублей, для Санкт-Петербурга и Дальнего Востока — 3 миллиона рублей
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Доме правительства РФ проводит совещание по экономическим вопросам в формате видеоконференции. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАССПремьер-министр РФ Михаил Мишустин в Доме правительства РФ проводит совещание по экономическим вопросам в формате видеоконференции. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Премьер Михаил Мишустин утвердил повышение размера ипотечных кредитов, по которым могут быть предоставлены «каникулы». То есть заемщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком.

- Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Для большинства граждан жилье - это долгосрочная и дорогая инвестиция и временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать планам россиян по приобретению собственной квартиры или дома. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку, - сказал Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам пятницу.

Премьер пояснил, что в подписанном им постановлении учитываются особенности различных сегментов ипотечного рынка, так как стоимость квартир в различных регионах заметно отличается.

- Так, для Москвы, где жилье самое дорогое, предельный размер составит 4,5 миллинов рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, - 3 милллиона рублей, а для остальных субъектов - 2 миллиона рублей, - сказал Мишустин.

По его словам, эти цифры были получены на основе анализа данных рынка ипотечных займов за последние два года.

Напомним, что закон, дающий право физическим лицам и индивидуальным предпринимателям просить у банков кредитные каникулы, вступил в действие 3 апреля. Но одним из условий для получения каникул является размер кредита. Он не может превышать установленный правительством максимум. Изначально правительство установило сумму в 1,5 рублей. Заемщики и эксперты возмутились: «порог слишком маленький!».

Действительно, огромное количество заемщиков (прежде всего, из крупных городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга) воспользоваться «каникулами» не могли, поскольку брали кредиты на большие суммы. После этого президент поручил правительству рассмотреть возможность расширения программы кредитных каникул.

Премьер также сообщил, что уже сегодня МВД должно представить в правительство предложения по продлению срока действия паспортов и водительских прав на фоне ситуации с коронавирусом. А в ближайшие дни кабмин подготовит нормативные акты для помощи бизнесу и гражданам.

- Чем быстрее мы это сделаем, тем скорее помощь получат как люди, так и бизнес. В том числе, чтобы предоставить малым и средним предприятиям годовую рассрочку по налогам и сборам, сроки уплаты которых ранее продлили, и дать возможность на полгода также приостановить внесение страховых взносов во внебюджетные фонды, - сказал Мишустин.

Мишустин заявил о повышении размера займа для ипотечных каникул.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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