Россияне придумали неожиданную замену маскам против коронавируса
Россияне на самоизоляции из-за пандемии коронавируса все чаще стали использовать вместо медицинских или тканевых масок пластиковые экраны для лица.
Насколько эффективны такие средства от инфекции, рассказал доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
По его словам, пластиковые экраны для лица по виду напоминают маску сварщика. В свою очередь, продавцы "средств индивидуальной защиты от вирусов" уверяют, что они способны защиты способны предотвратить заражение вирусами.
- Экран помочь может. Если ваше лицо им закрыто, то вероятность того, что вы будете касаться глаз и носа грязными руками, естественно, уменьшается. Если не соблюдать этого правила, то избежать заражения невозможно, - считает врач.
Продеус уверяет, что слизистая оболочка глаз - входные ворота для вирусов, в частности и для нового covid-19.
Также он отметил, что воспринимать экран для лица как 100-процентую защиту не стоит, сказал доктор медицинских наук в интервью радио Sputnik.
ИСТОЧНИК KP.RU