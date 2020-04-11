Россияне придумали неожиданную замену маскам против коронавируса

11 Апр 2020 2020-04-11T06:16:42+03:00

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Россияне на самоизоляции из-за пандемии коронавируса все чаще стали использовать вместо медицинских или тканевых масок пластиковые экраны для лица.

Насколько эффективны такие средства от инфекции, рассказал доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

По его словам, пластиковые экраны для лица по виду напоминают маску сварщика. В свою очередь, продавцы "средств индивидуальной защиты от вирусов" уверяют, что они способны защиты способны предотвратить заражение вирусами.

- Экран помочь может. Если ваше лицо им закрыто, то вероятность того, что вы будете касаться глаз и носа грязными руками, естественно, уменьшается. Если не соблюдать этого правила, то избежать заражения невозможно, - считает врач.

Продеус уверяет, что слизистая оболочка глаз - входные ворота для вирусов, в частности и для нового covid-19.

Также он отметил, что воспринимать экран для лица как 100-процентую защиту не стоит, сказал доктор медицинских наук в интервью радио Sputnik.

ИСТОЧНИК KP.RU