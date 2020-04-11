11 Апр 2020 2020-04-11T21:12:35+03:00

Разбираемся, что такое QR-код и как выглядит цифровой пропуск в Москве для передвижения в период самоизоляции

Изменить размер текста: A A

В субботу, 11 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице цифровых пропусков. Они потребуются всем жителям, не зависимо от наличия прописки, но пока только в том случае, если они планируют передвигаться по городу на транспорте. Личном или общественном – не важно. Цифровые пропуска начнут действовать со среды, 15 апреля. А их оформление будет доступно уже с понедельника, 13 апреля.

Как же выглядит цифровой пропуск? Уже из названия понятно, что это не бумажный документ, а электронный. Он представляет собой QR-код. Это небольшой штрихкод. Вы, наверняка, видели такие в магазинах, или на страницах нашей газеты.

- Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

После процедуры оформления QR-код направят на ваше мобильное устройство или электронную почту. При необходимости код нужно будет предъявить на проверку сотрудникам полиции или Росгвардии. Ничего распечатывать не придется. Коды будут считывать с помощью специальных приборов, которые уже поступили на вооружение правоохранительных органов.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции будет действовать в Москве как минимум до 30 апреля. Выходить из дома можно только в исключительных случаях. Такие меры должны остановить распространение в столицы России коронавирусной инфекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

Полный текст указа Собянина можете прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU