Джонсон поблагодарил врачей лондонской больницы за спасение своей жизни

12 Апр 2020 2020-04-12T04:27:29+03:00

Ранее стало известно, что состояние британского премьера стабилизировалось, и его перевели из реанимации в обычную палату

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который едва не умер от коронавируса COVID-19, поблагодарил врачей лондонской больницы St Thomas Hospital, куда его доставили с осложнениями коронавирусной инфекции, за спасение своей жизни, передает телеканал Sky News со ссылкой на окружение главы британского правительства.

В своем заявлении Джонсон отметил высокий профессиональный уровень всего медицинского персонала госпиталя.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 марта британский премьер сообщил, что у него обнаружен коронавирус, поэтому он перешел в режим самоизоляции и работает из дома, а 5 апреля ему стало хуже, и Бориса Джонсона экстренно госпитализировали.

Он находился в очень тяжелом состоянии, поэтому высокопоставленного пациента поместили в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее сообщалось, что после нескольких дней в реанимации его уже перевели в обычную палату.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/771161" frameborder="0"></iframe> Коронавирус в Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU