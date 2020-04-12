Джонсон поблагодарил врачей лондонской больницы за спасение своей жизни
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который едва не умер от коронавируса COVID-19, поблагодарил врачей лондонской больницы St Thomas Hospital, куда его доставили с осложнениями коронавирусной инфекции, за спасение своей жизни, передает телеканал Sky News со ссылкой на окружение главы британского правительства.
В своем заявлении Джонсон отметил высокий профессиональный уровень всего медицинского персонала госпиталя.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 марта британский премьер сообщил, что у него обнаружен коронавирус, поэтому он перешел в режим самоизоляции и работает из дома, а 5 апреля ему стало хуже, и Бориса Джонсона экстренно госпитализировали.
Он находился в очень тяжелом состоянии, поэтому высокопоставленного пациента поместили в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее сообщалось, что после нескольких дней в реанимации его уже перевели в обычную палату.
Коронавирус в Великобритании.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»