2020-04-12T04:27:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Джонсон поблагодарил врачей лондонской больницы за спасение своей жизни

Ранее стало известно, что состояние британского премьера стабилизировалось, и его перевели из реанимации в обычную палату
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 27 марта работал из домаПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 27 марта работал из домаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который едва не умер от коронавируса COVID-19, поблагодарил врачей лондонской больницы St Thomas Hospital, куда его доставили с осложнениями коронавирусной инфекции, за спасение своей жизни, передает телеканал Sky News со ссылкой на окружение главы британского правительства.

В своем заявлении Джонсон отметил высокий профессиональный уровень всего медицинского персонала госпиталя.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 марта британский премьер сообщил, что у него обнаружен коронавирус, поэтому он перешел в режим самоизоляции и работает из дома, а 5 апреля ему стало хуже, и Бориса Джонсона экстренно госпитализировали.

Он находился в очень тяжелом состоянии, поэтому высокопоставленного пациента поместили в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее сообщалось, что после нескольких дней в реанимации его уже перевели в обычную палату.

Коронавирус в Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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