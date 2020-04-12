Спецрейс для эвакуации россиян из Нью-Йорка запланирован на 14 апреля

12 Апр 2020 2020-04-12T18:54:28+03:00

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В Минкомсвязи России сообщили о запланированном на 14 апреля вывозном рейсе из Нью-Йорка. Эвакуировать из США будут пока только тех, кто проживает в Москве и Московской области.

- Вылет рейса Нью-Йорк-Москва состоится 14 апреля 2020 в 19.20 ( местное время). Рейс № AFL10,- сказано в сообщении ведомства в соцсетях.

В США остаются около двух тысяч россиян. Их попросили заполнить анкеты на портале Госуслуги для того, чтобы по этим заявлениям можно было формировать списки на эвакуацию, а также для предоставления финансовой помощи. В связи с отменой авиарейсов и окончании срока путевок российские туристы оказались в непростом положении за границей. Сроки оплаты номеров истекли, а домой они так и не улетели.

В начале апреля Россия временно приостановили вывоз своих граждан из других стран. Но 6 числа самолеты вновь отправились из Москвы для того, чтобы забрать граждан РФ, застрявших в других странах.

ИСТОЧНИК KP.RU