Трамп о сделке ОПЕК: "Это сохранит тысячи рабочих мест в энергетических компаниях США"

12 Апр 2020 2020-04-12T23:25:49+03:00

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал сделку ОПЕК. В твиттер он еще раз поблагодарил и поздравил президента России и короля Саудовской Аравии.

Соглашение подразумевает общее сокращение добычи нефти в группе стран ОПЕК на 9,7 миллионов баррелей в сутки. Переговоры между лидерами этих трех стран прошли по телефону сразу после того, как соглашение было одобрено. В Кремле подтвердили - сделка вступает в силу.

- Большая нефтяная сделка с ОПЕК+ завершена. Это сохранит сотни тысяч рабочих мест в сфере энергетики в Соединенных Штатах,- написал президент США. Он назвал сделку "отличной для всех".

Америка не входит в группу стран ОПЕК, но Трамп смог оказать влияние на власти Мексики, которые не желали соглашаться на предложенные по сделке условия. Речь шла о сокращении добычи на 400 тысяч баррелей. В итоге сговорились на 100 тысяч баррелей и только после того, как Трамп провел переговоры с мексиканским коллегой.

Дополнительное сокращение объемов добычи нефти запланировали также страны "большой двадцатки".

ИСТОЧНИК KP.RU