Новак рассказал, когда ждать восстановления спроса на нефть

12 Апр 2020 2020-04-12T23:52:08+03:00

По словам главы Минэнерго России, это зависит от темпа оживления экономик мира

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Министр энергетики России Александр Новак, комментируя достигнутое нефтедобывающими странами соглашение, отметил, что сделка по сокращению добычи «черного золота» позитивно повлияет на рынок, сбалансирует цены. Так он ответил на вопрос журналистов, насколько может вырасти стоимость нефти в ближайшие месяцы.

«Я не хотел бы быть прогнозистом по ценам. Я могу в целом сказать, что то соглашение, которое сегодня было подписано, позитивным образом повлияет на рынок, на балансировку, в том числе и на цены», - сказал глава российского Минэнерго.

Он отметил, что сроки восстановления мирового спроса на нефть будут зависеть от того, с какой скоростью оживятся пошатнувшиеся из-за пандемии коронавируса COVID-19 экономики стран.

«Необходимо время, чтобы произошло восстановление баланса спроса и предложения. И спрос после борьбы с пандемией будет восстанавливаться. Мы не понимаем, быстро или медленно – все будет зависеть от скорости восстановления экономик и передвижений, использования топлива и авиакеросина», - пояснил он в беседе с ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU