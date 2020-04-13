2020-04-13T00:29:05+03:00
Общество

«Космос без Гагарина»: Рогозина возмутило поздравление госдепартамента США с Днем космонавтики

Американский госдеп поздравил Международным днем первого полета человека в космос, не упоминая его имени
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Скульптура Юрия Гагарина в Музее космонавтики в Москве. Фото: Артем Геодакян/ТАСССкульптура Юрия Гагарина в Музее космонавтики в Москве. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter прокомментировал поздравление госдепартамента США с Днем космонавтики. Американское внешнеполитическое ведомство опубликовало сообщение, в котором говорилось, что «59 лет назад был совершен первый полет человека в космос», но имени этого человека госдеп упоминать не стал.

«Космос без Гагарина, Первая мировая война без Русской армии, Берлин 45-го без советских флагов, таблица Менделеева без Менделеева...», - возмутился Рогозин.

«Попытки затереть русский след в мировой истории лишит памяти не нас, а тех заокеанских пакостников, кто это делает», - добавил он.

Ранее в МИД России напомнили американцам, как зовут человека, которым стал первым в истории космонавтом – Юрий Алексеевич Гагарин. Российские дипломаты отметили, что не упомянуть об этом – «это дезинформация и подлый приём эпохи пост-правды».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия отметила День Космонавтики «на удаленке», а все основные торжества, в том числе и традиционный праздничный концерт, перенесены на осень. Предположительно, все праздничные мероприятия в честь Дня Космонавтики планируется провести 4 октября – в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.

Юрий Гагарин. Первый в космосе.9 марта исполнилось бы 85 лет первому человеку в космосе - Юрию Гагарину. Но много ли вы знаете об этом герое, изменившем историю человечества? Итак, кто такой Юрий Гагарин? В курсе ли вы, что он родился в семье крестьян? А знаете, что его хотели отчислить из авиационного училища? Из-за маленького роста... Знаете, что тот же маленький рост (всего 165 см) позволил ему войти в отряд первых космонавтов? Что Гагарин не конкурировал, а дружил с Титовым? Что первым Гагарин стал благодаря своей честности? А помните ли из школьной программы, почему Юрий Алексеевич Гагарин произнёс своё знаменитое Поехали ? А что увидел Гагарин в космосе? Как приземлялся? И как переживал испытание славой после полёта? А как Гагарин умер? Биография Юрия Гагарина - точнее самое важное и интересное из неё - это вы найдёте в нашем комиксе правды . А кто для вас Юрий Гагарин? И что в его биографии для вас самое удивительное? Ждём комментариев под этим видео!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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