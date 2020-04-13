Генпрокуратура обнаружила фейки о сотнях погибших от коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T10:14:00+03:00

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В ряде регионов страны выявлены ложные сообщения о «сотнях погибших» от коронавируса и даже о госперевороте. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России и отметили, что ведомство уже потребовало заблокировать доступ к данным материалам.

Фейковые сообщения были обнаружены прокурорами в Северной Осетии, Башкирии, Волгоградской и Свердловской областях.

На одном из информационных порталах выявили публикацию о якобы подготовленных 1 тысячи мест на кладбище для умерших от коронавируса в Уфе. На портале YouTube появилось видео, в котором говорилось о якобы 100 погибших от COVID-19 в Волгоградской области.

В одном из видео отрицали наличие коронавируса, а режим самоизоляции назвали истерией, а в другом ролике утверждали, что под прикрытием борьбы с инфекцией в России происходит госпереворот.

Напомним, ранее Генпрокуратура выявила более 50 интернет-ресурсов, распространяющих ложные материалы о коронавирусе. Позже фейки о заболевании выявили в пределах пяти регионов страны - Санкт-Петербурге, Татарстане, Чувашской Республике, Пермском крае и Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU