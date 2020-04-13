В ОПЕК+ раскрыли детали нового соглашения

13 Апр 2020 2020-04-13T12:12:57+03:00

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Тенденция на снижение объемов добычи нефти в странах ОПЕК+ будет продолжаться. Такие данные приводятся в коммюнике по итогам заключения нового соглашения.

Базой отсчёта для сокращения добычи сырья был взят показатель нефтедобычи октября 2018 года. Согласно принятому соглашению страны-участницы должны понизить уровень нефтедобычи до 9,7 миллиона баррелей в сутки, а уже во второй половине года - до 7,7 миллиона баррелей.

Исключение было сделано только для Саудовской Аравии и России, которые будут добывать по 11 миллионов баррелей в сутки.

Отмечается, что ОПЕК+ рассмотрит года возможность продления своей новой сделки в декабре 2021.

Напомним, заседание ОПЕК+ в формате видеоконференции состоялось 9 апреля. Страны-участницы обсуждали новый формат сотрудничества на мировом рынке черного золота, но изначально странам не удалось прийти к соглашению - Мексика единственная не дала свое согласие на сокращение добычи. После четырех дней переговоров договор все таки удалось заключить и с 1 мая почти все производители нефти в мире начнут сокращать свою добычу.

ИСТОЧНИК KP.RU