Голикова: показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей – 12,5 человек
Заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова на совещании по коронавирусу с президентов 13 апреля заявила, что Показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей в целом по России составляет 12,5 человек.
На третьем месте по количеству заболевших находится Республика Коми, потом идет Мурманская область и Санкт-Петербург.
- Сегодня в РФ зарегистрировано более 18 тысяч заболевших коронавирусом. За последние сутки на территории страны количество инфицированных увеличилось на 2558 человек. Основное увеличение - 72,3 % приходятся на Москву и Подмосковье. На все остальные регионы приходится 27,7 процента новых заболевших, - сообщила вице-премьер страны.
Как ранее сообщат сайт kp.ru, в среднем число заболевших коронавирусной инфекцией на территории России растет на 17-18 процентов в сутки. Татьяна Голикова заявила, что это дает надежду на то, что экспоненциального развития заболевания в стране не будет. На совещании 13 апреля вице-премьер также отметила, что, вероятнее всего, на текущей неделе произойдёт резкий рост заболеваемости.
Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»