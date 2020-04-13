Голикова: показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей – 12,5 человек

13 Апр 2020 2020-04-13T16:11:52+03:00

Замепредседателя российского правительства Татьяна Голикова на совещании по коронавирусу с президентом заявила, что показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей в целом по России составляет 12,5 человек. Фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы

На третьем месте по заболеваемости Республика Коми, затем - Мурманская область и Санкт-Петербург

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Заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова на совещании по коронавирусу с президентов 13 апреля заявила, что Показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей в целом по России составляет 12,5 человек.

На третьем месте по количеству заболевших находится Республика Коми, потом идет Мурманская область и Санкт-Петербург.

- Сегодня в РФ зарегистрировано более 18 тысяч заболевших коронавирусом. За последние сутки на территории страны количество инфицированных увеличилось на 2558 человек. Основное увеличение - 72,3 % приходятся на Москву и Подмосковье. На все остальные регионы приходится 27,7 процента новых заболевших, - сообщила вице-премьер страны.

Как ранее сообщат сайт kp.ru, в среднем число заболевших коронавирусной инфекцией на территории России растет на 17-18 процентов в сутки. Татьяна Голикова заявила, что это дает надежду на то, что экспоненциального развития заболевания в стране не будет. На совещании 13 апреля вице-премьер также отметила, что, вероятнее всего, на текущей неделе произойдёт резкий рост заболеваемости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU