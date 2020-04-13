2020-04-13T16:11:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Голикова: показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей – 12,5 человек

На третьем месте по заболеваемости Республика Коми, затем - Мурманская область и Санкт-Петербург
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Замепредседателя российского правительства Татьяна Голикова на совещании по коронавирусу с президентом заявила, что показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей в целом по России составляет 12,5 человек. Фото: Александр Шалгин/пресс-служба ГосдумыЗамепредседателя российского правительства Татьяна Голикова на совещании по коронавирусу с президентом заявила, что показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей в целом по России составляет 12,5 человек. Фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы
Изменить размер текста:

Заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова на совещании по коронавирусу с президентов 13 апреля заявила, что Показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей в целом по России составляет 12,5 человек.

На третьем месте по количеству заболевших находится Республика Коми, потом идет Мурманская область и Санкт-Петербург.

- Сегодня в РФ зарегистрировано более 18 тысяч заболевших коронавирусом. За последние сутки на территории страны количество инфицированных увеличилось на 2558 человек. Основное увеличение - 72,3 % приходятся на Москву и Подмосковье. На все остальные регионы приходится 27,7 процента новых заболевших, - сообщила вице-премьер страны.

Как ранее сообщат сайт kp.ru, в среднем число заболевших коронавирусной инфекцией на территории России растет на 17-18 процентов в сутки. Татьяна Голикова заявила, что это дает надежду на то, что экспоненциального развития заболевания в стране не будет. На совещании 13 апреля вице-премьер также отметила, что, вероятнее всего, на текущей неделе произойдёт резкий рост заболеваемости.

Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Google по ошибке заблокировал видео на YouTube с обращением Путина
В Москве оштрафовали первую группу нарушителей самоизоляции
В Ленинградской области открылись шесть лабораторий для тестов на коронавирус
Руководитель лаборатории геномной инженерии: Этот коронавирус войдет в историю
Министр здравоохранения: на аппаратах ИВЛ сейчас находятся беременная женщина и ребенок
Путин назвал разгильдяйством ситуацию с коронавирусом в отдельных регионах России
Путин: пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве, не нужно расслабляться
Состояние здоровья Бориса Джонсона: британский премьер выздоровел от коронавируса
Путин предложил создать единый федеральный резерв средств защиты для врачей
Тест на коронавирус у Бориса Джонсона показал отрицательный результат
Голикова: В России зарегистрировано 10 тест-систем на выявление коронавируса
Голикова: На текущей неделе произойдёт рост заболеваемости, хотелось бы, чтобы после этого началось плато
Голикова: показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей – 12,5 человек
Путин: Необходимо обеспечить врачей доплатой за особые условия и наличием защитных средств
Путин: обстановка с коронавирусом в России сложная и ежедневно меняется не в лучшую сторону
Кудрин предложил временно увеличить МРОТ и пособие по безработице
В Тульской области многодетным семьям и пенсионерам раздадут 27 тысяч продуктовых наборов
МЧС и Росгвардия получили право наказывать за нарушение правил во время ЧС
Нацбанк Украины не хочет "выпускать из бутылки джинна девальвации", опираясь на опыт предыдущих кризисов
В России осталось всего два региона, где нет коронавируса
Ведущий прогноза погоды в Чикаго попал в эфир без штанов
В Госдуме прокомментировали возможность нового переноса сроков ЕГЭ
Российская гостиничная отрасль переживает коллапс спроса
В Рио-де-Жанейро статую Христа «одели» в халат врача