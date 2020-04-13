Министр здравоохранения: на аппаратах ИВЛ сейчас находятся беременная женщина и ребенок

13 Апр 2020 2020-04-13T16:41:29+03:00

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 13 апреля на совещании заявил, что на аппаратах ИВЛ в настоящее время находятся одна беременная и один ребенок.

- Видим положительную динамику: за выходные с ИВЛ сняли две роженницы и еще 8 человек, - отметил глава ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU