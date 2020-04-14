14 Апр 2020 2020-04-14T05:01:49+03:00

Президент США в очередной раз поблагодарил главу российского государства и саудовское руководство за помощь в достижении сделки

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Президент США Дональд Трамп назвал «исторической» договоренность ОПЕК+ снизить добычу нефти, поблагодарив российского коллегу Владимира Путина и саудовское руководство за помощь в достижении этой сделка сделки.

«Это историческая сделка, которая поможет 11 миллионам американских рабочих, занятых в нефтегазовой отрасли. Это очень монументально», - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

«Я хочу поблагодарить короля и наследного принца Саудовской Аравии, президента России Владимира Путина и хорошего друга, проявившего большую гибкость, президента Мексики», - добавил он.

Ранее Трамп уже выражал благодарность главе российского государства и саудовскому королю в записи на своей странице в Twitter, а также говорил, что мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор «проявил гибкость», хоть для него это было сложно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, страны – производители нефти договорились снизить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Министр энергетики России Александр Новак сказал, что это позитивно повлияет на рынок, сбалансирует цены. Однако сроки восстановления мирового спроса на нефть будут зависеть от того, с какой скоростью оживятся пошатнувшиеся из-за пандемии коронавируса COVID-19 экономики стран.

ИСТОЧНИК KP.RU