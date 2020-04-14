Трамп заявил, что обсуждал с Путиным вопрос вооружений

14 Апр 2020 2020-04-14T04:02:00+03:00

По словам президента США, «это была важная часть разговора» с российским коллегой

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Выступая на брифинге в Белом доме, президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, о чем он беседовал с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону в воскресенье. В частности, он сообщил, что обсуждался вопрос вооружений.

«Мы говорили о вооружениях, да. Это была важная часть разговора», - сказал Трамп.

Он отметил, что обсуждал с президентом России «многие вещи», но основными темами разговора стали нефть, сделка стран ОПЕК+, Китай и Мексика. Когда американского лидера спросили, что именно обсуждали лидеры двух стран по вопросу стратегической безопасности, Трамп ответил туманно.

«Я бы сказал, что в основном мы говорили о Китае, об их границах. Мы говорили немного о наших границах, о границе с Мексикой, потому что Мексика играет значительную роль в соглашении (стран – производителей нефти)», - приводит его слова РИА Новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU