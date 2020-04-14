2020-04-14T12:52:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве аннулировали 900 тысяч цифровых пропусков из-за недостоверных данных

Всего в столице выдали уже 3,2 миллиона спецпропусков за сутки
Ксения АНУФРИЕВА
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Всего в столице выдали уже 3,2 миллиона спецпропусков за суткиВсего в столице выдали уже 3,2 миллиона спецпропусков за суткиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В российской столицы оформили уже 3,2 миллиона цифровых пропусков для перемещения по городу во время введенного режима самоизоляции из-за коронавируса. Примерно 900 тысяч пропусков аннулировали из-за недостоверных данных, сообщили специалисты оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

- В Москве за одни сутки были оформлены 3,2 миллиона пропусков, позволяющих передвигаться по городу на автомобилях или общественном транспорте. По результатам первичных проверок почти треть из них – 900 тысяч пропусков – будут аннулированы, поскольку содержат недостоверную или некорректную информацию, - сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В аннулированных спецпропусках граждане указывали различные недостоверные данные: писали фамилии с ошибками, нулевые и некорректные номера документов, удостоверяющих личность, недействующие ИНН.

Цифровые пропуска в Москве будут действовать с 15 апреля. Пока что они нужны только тем, кто планирует передвигаться по столице на личном или общественном транспорте: пешеходам пропуска пока не понадобится. При этом соблюдать правила самоизоляции им все равно придется. То есть выходить жители города из дома могут только для похода на работу, в ближайший магазин или аптеку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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