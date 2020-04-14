В Минздраве сообщили, что коронавирус может передаваться на расстоянии 4 метра

14 Апр 2020 2020-04-14T15:20:58+03:00

Частицы вируса попадают в воздух при чихании, кашле, а также дыхании и разговоре

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В Минздраве сообщили, что частицы вируса могут передаваться от человека к человеку на расстоянии 4 метров.

Не обязательно, чтобы при этом зараженный человек кашлял или чихал. Ученые установили, что вирус представляет опасность даже если инфицированный просто говорит или активно дышит.

Наибольший риск заразиться - в помещении со включенным кондиционером. Потоки воздуха сплит системы гоняют частицы вируса по всей комнате. Поэтому в качестве альтернативы кондиционеру медики советуют просто чаще проветривать помещение и делать влажную уборку.

- Специалисты CDC [Центры по контролю и профилактике заболеваний США] провели такие исследования для Всемирной организации здравоохранения, [из которых следует, что вирус] может передаваться на четыре метра, - сказал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико в интервью телеканалу "Россия-24".

По его мнению рост новых случаев заражения в России стал следствием игнорирования людьми правил изоляции две недели назад. Некоторые продолжили общаться и передавать вирус. Напомним, заболевание может протекать без симптомов, то есть инфицированный в таком случае даже не знает, что заражен. Но при этом, нет гарантии, что те, кого он заразил, также легко перенесут болезнь.

На сайте kp.ru мы показывали, как вирус передается между стеллажами супермаркета.

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ИСТОЧНИК KP.RU