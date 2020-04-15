Пробки при въездах в Москву образовались после введения пропускной системы
Почти на всех автомагистралях на въезде в Москву появились пробки утром в среду, 15 апреля, из-за проверок наличия цифрового пропуска.
Все персечения МКАД с трассами на юге, юго-западе и юго-востоке Москвы загружены пробками, следует из данных Яндекс.Карт. Пробки также наблюдаются при въезде в Москву со стороны северо-запада и востока.
При этом в самом городе загруженность движения оценивается в среднем на четыре балла из 10 возможных.
Ранее сайт kp.ru отвечал на главные вопросы о цифровых пропусках.
Напомним, оформить пропуск теперь необходимо для поездки на общественном транспорте, личном автомобиле или метро.
Для пешеходов пропуск пока не нужен, однако перемещаться можно, как и раньше, только в ближайшие магазины и аптеки, а также в пределах 100 метров от дома для выноса мусора и выгула собаки.
Пробки на въезде в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU