2020-04-15T08:58:30+03:00
Общество

Пробки при въездах в Москву образовались после введения пропускной системы

Наличие пропуска для перемещений на любом транспорте стало обязательным с 15 апреля
Ася КУЗНЕЦОВА
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На въездах в Москву появились заторы после введения пропускной системыНа въездах в Москву появились заторы после введения пропускной системыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Почти на всех автомагистралях на въезде в Москву появились пробки утром в среду, 15 апреля, из-за проверок наличия цифрового пропуска.

Все персечения МКАД с трассами на юге, юго-западе и юго-востоке Москвы загружены пробками, следует из данных Яндекс.Карт. Пробки также наблюдаются при въезде в Москву со стороны северо-запада и востока.

При этом в самом городе загруженность движения оценивается в среднем на четыре балла из 10 возможных.

Ранее сайт kp.ru отвечал на главные вопросы о цифровых пропусках.

Напомним, оформить пропуск теперь необходимо для поездки на общественном транспорте, личном автомобиле или метро.

Для пешеходов пропуск пока не нужен, однако перемещаться можно, как и раньше, только в ближайшие магазины и аптеки, а также в пределах 100 метров от дома для выноса мусора и выгула собаки.

Пробки на въезде в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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