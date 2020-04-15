Пробки при въездах в Москву образовались после введения пропускной системы

15 Апр 2020 2020-04-15T08:58:30+03:00

На въездах в Москву появились заторы после введения пропускной системы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наличие пропуска для перемещений на любом транспорте стало обязательным с 15 апреля

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Почти на всех автомагистралях на въезде в Москву появились пробки утром в среду, 15 апреля, из-за проверок наличия цифрового пропуска.

Все персечения МКАД с трассами на юге, юго-западе и юго-востоке Москвы загружены пробками, следует из данных Яндекс.Карт. Пробки также наблюдаются при въезде в Москву со стороны северо-запада и востока.

При этом в самом городе загруженность движения оценивается в среднем на четыре балла из 10 возможных.

Ранее сайт kp.ru отвечал на главные вопросы о цифровых пропусках.

Напомним, оформить пропуск теперь необходимо для поездки на общественном транспорте, личном автомобиле или метро.

Для пешеходов пропуск пока не нужен, однако перемещаться можно, как и раньше, только в ближайшие магазины и аптеки, а также в пределах 100 метров от дома для выноса мусора и выгула собаки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773192" frameborder="0"></iframe> Пробки на въезде в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU