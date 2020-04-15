2020-04-15T08:58:38+03:00
Общество

На станциях метро появились заторы из-за проверки цифровых пропусков

Регистрировать поездки на общественном транспорте стало обязательным для Москвы и области с 15 апреля
Ася КУЗНЕЦОВА
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Очереди в московском метро скопились из-за проверок пропусков на поездки по городуОчереди в московском метро скопились из-за проверок пропусков на поездки по городуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве при входе на станции метро образовались заторы утром в среду, 15 апреля, из-за проверок цифровых пропусков, оформлять которые стало возможным с 13 апреля. Обязательным наличие пропуска стало с сегодняшнего дня.

Полиция и служба безопасности проверяют пропуска у всех пассажиров.

Напомним, власти Москвы ввели систему цифровых пропусков для всех поездок на общественном транспорте, такси и личном автомобиле.

Оформить пропуск можно на сайте, в приложении, с помощью смс и звонка. Для это необходимо ввести свои личные данные и номер карты "Тройка" или "Стрелка", а также госномер машины для поездки на автомобиле.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в первый день оформления пропусков более 1,8 миллиона москвичей подали соответствующие заявки. При этом более 90% пропусков были оформлены для поездок на работу.

Люди на входе на станцию метро Домодедовская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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