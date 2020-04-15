На станциях метро появились заторы из-за проверки цифровых пропусков
В Москве при входе на станции метро образовались заторы утром в среду, 15 апреля, из-за проверок цифровых пропусков, оформлять которые стало возможным с 13 апреля. Обязательным наличие пропуска стало с сегодняшнего дня.
Полиция и служба безопасности проверяют пропуска у всех пассажиров.
Напомним, власти Москвы ввели систему цифровых пропусков для всех поездок на общественном транспорте, такси и личном автомобиле.
Оформить пропуск можно на сайте, в приложении, с помощью смс и звонка. Для это необходимо ввести свои личные данные и номер карты "Тройка" или "Стрелка", а также госномер машины для поездки на автомобиле.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в первый день оформления пропусков более 1,8 миллиона москвичей подали соответствующие заявки. При этом более 90% пропусков были оформлены для поездок на работу.
Люди на входе на станцию метро Домодедовская.
ИСТОЧНИК KP.RU