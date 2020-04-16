2020-04-16T05:06:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 16 апреля 2020 года увеличилось до 1 205 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 16 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о числе вылечившихся в МосквеПоследние новости о числе вылечившихся в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 16 апреля 2020 года увеличилось до 1 205 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы. Таким образом за сутки из столичных больниц были выписаны 189 человек.

С начала эпидемии российские медики провели уже более 1,5 миллиона тестов на covid-19. Наличие инфекции в организме подтвердилось у 24 490 человек во всей стране.

Накануне, 15 апреля, в Москве и Московской области начал действовать режим цифровых пропусков. Власти уверены, что такие меры будут способствовать сокращению числа новых заражений среди москвичей. О том как и где получить пропуск на передвижение по улицам сайт kp.ru рассказывал в своих публикациях. Всего в столице уже выдано более 3,5 миллионов спецразрешений.

К слову, прогулки с маленькими детьми на улице все еще находятся под запретом. В случае несоблюдения режима самоизоляции гражданам в лучшем случае может грозить штраф, в худшем - заболевание коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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