Ученый назвал причину тяжелых случаев заболевания коронавирусом молодых людей

18 Апр 2020 2020-04-18T05:34:59+03:00

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Французский иммунолог, профессор Жан-Лоран Казанова объяснил, почему относительно молодые пациенты, заразившиеся коронавирусом COVID-19, могут переносить заболевание в очень тяжелой форме и даже умирают без видимых на то причин.

Специалист отметил, что среди инфицированных SARS-CoV-2 «существуют редкие случаи тяжелых форм, в том числе с летальным исходом у детей, подростков и относительно молодых взрослых». То есть, по словам профессора, «речь здесь не идет о двух главных факторах риска – пожилом возрасте и сопутствующих хронических заболеваниях».

«Эти необъяснимые случаи указывают на существование генетических факторов, которые влияют на реакцию на вирус», - пояснил Жан-Лоран Казанова в интервью газете Le Monde.

Профессор уточнил, что у относительно молодых людей может быть генетическая предрасположенность, которая никак не проявлялась до того, как человек заразился коронавирусом, однако потом она приводит к тому, что пациент попадает в реанимацию в тяжелом состоянии или и вовсе к летальному исходу. Поэтому задача специалистов – «выявить вариации генома, которые могут объяснить возникновение тяжелых форм» заболевания.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне французский вирусолог Люк Монтанье, получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, высказался в пользу версии о лабораторном происхождении коронавируса. Он убежден, что COVID-19 – это результат работы молекулярных биологов, однако с какой целью создавался новый вирус, ученый не знает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU