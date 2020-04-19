Судно, способное достроить «Северный поток – 2», отправилось в Египет
В воскресенье, 19 апреля, российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток — 2», вышло из порта Лас-Пальмас на Канарских островах и, как свидетельствуют данные портала Myshiptracking, отправилось в египетский Порт-Саид.
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В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».
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ИСТОЧНИК KP.RU