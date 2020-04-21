21 Апр 2020 2020-04-21T01:44:32+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 21 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 21 апреля 2020 года увеличилось до 1 838 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.

Всего в России с момента выявления первых заболевших из больниц выписаны уже 3 446 человек. С начала эпидемии медики провели более 2 миллионов тестов на covid-19 у населения.

Отметим, что в стране наблюдается положительная динамика по ситуации с коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось, что впервые в РФ число заражений за сутки пошло на спад. Специалисты предсказывают, что пройти пик заболеваемости и выйти на плато удастся, возможно, даже до мая.

Кстати, сайт kp.ru писал, что режим самоизоляции в России также должен завершиться с наступлением мая. Пока каждый из нас может внести свой вклад в борьбе с коронавирусом - остаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU