Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 21 апреля 2020 года увеличилось до 1 838 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 21 апреля 2020 года увеличилось до 1 838 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.
Всего в России с момента выявления первых заболевших из больниц выписаны уже 3 446 человек. С начала эпидемии медики провели более 2 миллионов тестов на covid-19 у населения.
Отметим, что в стране наблюдается положительная динамика по ситуации с коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось, что впервые в РФ число заражений за сутки пошло на спад. Специалисты предсказывают, что пройти пик заболеваемости и выйти на плато удастся, возможно, даже до мая.
Кстати, сайт kp.ru писал, что режим самоизоляции в России также должен завершиться с наступлением мая. Пока каждый из нас может внести свой вклад в борьбе с коронавирусом - остаться дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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