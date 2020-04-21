Названы самые безопасные страны во время пандемии коронавируса
Исследователи оценили по балльной шкале то, как страны сдерживают распространение болезни
Изменить размер текста:
Названы самые безопасные с точки зрения распространения коронавируса страны. Оценку работе правительств по сдерживанию заболеваемости дали эксперты фонда Deep Knowledge Group. Исследование публикует Express.
Баллы странам начисляли не только за объем принятых мер, но и за их эффективность. Лучше всех, по мнению аналитиков, справиться с коронавирусом удалось Израилю.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU