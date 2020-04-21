Названы самые безопасные страны во время пандемии коронавируса

21 Апр 2020 2020-04-21T08:30:19+03:00

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Названы самые безопасные с точки зрения распространения коронавируса страны. Оценку работе правительств по сдерживанию заболеваемости дали эксперты фонда Deep Knowledge Group. Исследование публикует Express.

Баллы странам начисляли не только за объем принятых мер, но и за их эффективность. Лучше всех, по мнению аналитиков, справиться с коронавирусом удалось Израилю.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU