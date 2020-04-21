Почти у половины зараженных коронавирусом в России болезнь никак не проявляется
Клинических проявлений нет у 45,5% пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, выявленных в России за сутки. Об этом 21 апреля сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
За минувшие сутки на территории страны нашли 5 642 новых инфицированных в 78 субъектах. Почти у половины из них болезнь проходит практически бессимптомно. За один день 51 житель России скончался от коронавируса или осложнений после него, а полностью выздоровели 427 человек.
Больше всего новых зараженных медики зафиксировали в Москве и Московской области (3083 и 718 пациентов соответственно). На втором месте – Санкт-Петербург, где заболели 127 человек. Ранее заместитель московского мэра Анастасия Ракова сообщала, что за последний день из местных больниц выписались 219 пациентов.
С начала пандемии на территории страны нашли 52 763 зараженных во всех регионах, погибли 456 человек, а прошли успешный курс лечения и выписались из медицинских учреждений 3 873 пациента с ранее подтвержденным диагнозом.
Напомним, сайт kp.ru писал, что вирусолог объяснил, чем отличаются бессимптомные носители инфекции, какие особенности имеет их организм и генетика, и как они могут заразить окружающих коронавирусом.
В Москве началась четвертая неделя всеобщей самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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