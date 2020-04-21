Российские ученые к 31 мая заевршат доклинические испытания вакцины от коронавируса

21 Апр 2020 2020-04-21T11:25:07+03:00

Препарат проверили на животных, предстоит доказать его безопасность на людях

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Российская вакцина от коронавируса проходит доклинические испытания. Этот этап тестирования препарата завершится к 31 мая, сообщили в оперштабе по контролю за ситуации с коронавирусом. Разработку курируют в Минздраве России.

- Вакцина Минздрава России против COVID-19 в процессе,- сообщил в эфире телеканала "Россия 24" представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников. - Планируют уже в первый день лета перейти к клиническим испытаниям.

В России разрабатывают сразу несколько вариантов вакцин. Такие же испытания ведут 25 исследовательских центров во всем мире. Но процесс создания препарата небыстрый, поскольку ученым важно убедиться не только в эффективности, но и в безопасности вакцины.

Инъекции сначала вводят мышам, в случае, если этот этап был успешным, проверяют вакцину на более крупных животных, например, приматах. Затем идут испытания на людях, для этого отбирают группу добровольцев.

После доклинических испытаний идет важный этап клинических испытаний, он начнется в России с июня.

ИСТОЧНИК KP.RU