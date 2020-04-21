Грузовой транспорт сможет ездить по Москве ночью без спецпропусков
Грузовой автотранспорт сможет ездить по российской столице в ночное время с 22.00 до 6.00 без наличия цифровых пропусков у водителей. Об этом сообщается в соответствующем указе мэр города Сергея Собянина.
Данное правило внесли в указ градоначальника о порядке оформления и использования электронных пропусков на территории Москвы, принятом из-за введения режима повышенной готовности в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции.
Напомним, что город перешел на режим специальных пропусков, чтобы предотвратить развитие пандемии и ограничить передвижение граждан по улицам. Теперь для того, чтобы выехать в столицу на личном или общественном транспорте у жителей должны быть цифровые пропуска. Это правило пока что не касается пешеходов: они по-прежнему могут выходить на работу, в аптеки или магазины, а также выгуливать домашних животных.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что представители Минкомсвязи не видят необходимости в действии цифровых пропусков после окончания пандемии, поскольку «задача данных пропусков состоит не в том, чтобы переписать жителей или следить за ними, а в том, чтобы минимизировать количество праздно шатающихся по улицам людей».
Обязательную самоизоляцию в Москве ввели не только для больных коронавирусом, но и для людей с симптомами ОРВИ или иных инфекционных заболеваний.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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