Грузовой транспорт сможет ездить по Москве ночью без спецпропусков

21 Апр 2020 2020-04-21T15:01:45+03:00

Грузовой автотранспорт сможет ездить по российской столице в ночное время с 22.00 до 6.00 без наличия цифровых пропусков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свободно передвигаться грузовики смогут с 22:00 до 6:00 по московскому времени

Изменить размер текста: A A

Грузовой автотранспорт сможет ездить по российской столице в ночное время с 22.00 до 6.00 без наличия цифровых пропусков у водителей. Об этом сообщается в соответствующем указе мэр города Сергея Собянина.

Данное правило внесли в указ градоначальника о порядке оформления и использования электронных пропусков на территории Москвы, принятом из-за введения режима повышенной готовности в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что город перешел на режим специальных пропусков, чтобы предотвратить развитие пандемии и ограничить передвижение граждан по улицам. Теперь для того, чтобы выехать в столицу на личном или общественном транспорте у жителей должны быть цифровые пропуска. Это правило пока что не касается пешеходов: они по-прежнему могут выходить на работу, в аптеки или магазины, а также выгуливать домашних животных.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что представители Минкомсвязи не видят необходимости в действии цифровых пропусков после окончания пандемии, поскольку «задача данных пропусков состоит не в том, чтобы переписать жителей или следить за ними, а в том, чтобы минимизировать количество праздно шатающихся по улицам людей».

Обязательную самоизоляцию в Москве ввели не только для больных коронавирусом, но и для людей с симптомами ОРВИ или иных инфекционных заболеваний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772765" frameborder="0"></iframe> Как работают блокпосты ДПС на съездах с МКАД.

ИСТОЧНИК KP.RU