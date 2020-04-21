2020-04-21T15:01:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Грузовой транспорт сможет ездить по Москве ночью без спецпропусков

Свободно передвигаться грузовики смогут с 22:00 до 6:00 по московскому времени
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Грузовой автотранспорт сможет ездить по российской столице в ночное время с 22.00 до 6.00 без наличия цифровых пропусковГрузовой автотранспорт сможет ездить по российской столице в ночное время с 22.00 до 6.00 без наличия цифровых пропусковФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Грузовой автотранспорт сможет ездить по российской столице в ночное время с 22.00 до 6.00 без наличия цифровых пропусков у водителей. Об этом сообщается в соответствующем указе мэр города Сергея Собянина.

Данное правило внесли в указ градоначальника о порядке оформления и использования электронных пропусков на территории Москвы, принятом из-за введения режима повышенной готовности в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что город перешел на режим специальных пропусков, чтобы предотвратить развитие пандемии и ограничить передвижение граждан по улицам. Теперь для того, чтобы выехать в столицу на личном или общественном транспорте у жителей должны быть цифровые пропуска. Это правило пока что не касается пешеходов: они по-прежнему могут выходить на работу, в аптеки или магазины, а также выгуливать домашних животных.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что представители Минкомсвязи не видят необходимости в действии цифровых пропусков после окончания пандемии, поскольку «задача данных пропусков состоит не в том, чтобы переписать жителей или следить за ними, а в том, чтобы минимизировать количество праздно шатающихся по улицам людей».

Обязательную самоизоляцию в Москве ввели не только для больных коронавирусом, но и для людей с симптомами ОРВИ или иных инфекционных заболеваний.

Как работают блокпосты ДПС на съездах с МКАД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курс евро на 22 апреля: официальные данные ЦБ РФ
Прима Большого театра посоветовала, как сохранить фигуру во время самоизоляции
Россияне, застрявшие в ЮАР, мечтают вернуться домой
Грузовой транспорт сможет ездить по Москве ночью без спецпропусков
Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Путин допустил, что резерв коек в больницах может не понадобится, но его нужно иметь
Большинство россиян собираются провести летний отпуск дома
Путин одобрил идею поддержки внутреннего туризма после пандемии
В Москве ввели обязательную самоизоляцию для больных ОРВИ
В мире у 826 миллионов школьников нет компьютера для домашнего обучения в период пандемии
Полиция предупредила о незаконности продажи цифровых пропусков
На обходе Тюмени завершается замена 2,6 километра асфальта
В России коронавирус подтвержден у сотни журналистов, один человек умер
В России появится механизм реабилитации людей после незаконного административного наказания
Цифровые пропуска для пешеходов в Москве вводить не планируют
Цена на нефть марки Brent упала ниже $19 за баррель впервые за 20 лет
В ВОЗ назвали предполагаемый источник коронавируса