Врач рассказал, чем и как Анастасию Заворотнюк лечили от глиобластомы
Анастасия Заворотнюк медленно, но верно идет на поправку. Вот уже несколько дней звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится дома, в подмосковном Крекшино. Врачи разрешили актрисе покинуть стены больницы в Барвихе, где до недавнего времени лечили знаменитость. У нее диагностирована глиобластома. По счастливому стечению обстоятельств, у Анастасии не смертельная форма рака.
Анастасия Заворотнюк проходит курс лечения препаратом нового поколения. Лекарство называется Кейтруда (Keytruda). Это противоопухолевое средство.
"Препарат блокирует рост раковых клеток. Он является альтернативой химио- и гормональной терапии. Лекарство изобрели профессора, выпускники Стэнфордского университета. Средство порекомендовал врач из Швейцарии, к которому обратилась мать Анастасии", - рассказал сайту kp.ru медик, попросивший не называть его имени.
По словам специалиста, у актрисы большой шанс на выздоровление. "Пока Заворотнюк еще слабенькая, бледненькая. Внешне она, конечно, изменилась, появилась отечность вокруг глаз. После химии у нее выпали волосы, но сейчас они отросли снова", - резюмировал врач.
Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…
ИСТОЧНИК KP.RU
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