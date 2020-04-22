2020-04-21T23:55:00+03:00
Звезды

Врач рассказал, чем и как Анастасию Заворотнюк лечили от глиобластомы

Пока актриса еще слабенькая, но шансы на выздоровление велики
Анна ВЕЛИГЖАНИНАОльга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Актриса Анастасия Заворотнюк.Актриса Анастасия Заворотнюк.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Анастасия Заворотнюк медленно, но верно идет на поправку. Вот уже несколько дней звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится дома, в подмосковном Крекшино. Врачи разрешили актрисе покинуть стены больницы в Барвихе, где до недавнего времени лечили знаменитость. У нее диагностирована глиобластома. По счастливому стечению обстоятельств, у Анастасии не смертельная форма рака.

Анастасия Заворотнюк проходит курс лечения препаратом нового поколения. Лекарство называется Кейтруда (Keytruda). Это противоопухолевое средство.

"Препарат блокирует рост раковых клеток. Он является альтернативой химио- и гормональной терапии. Лекарство изобрели профессора, выпускники Стэнфордского университета. Средство порекомендовал врач из Швейцарии, к которому обратилась мать Анастасии", - рассказал сайту kp.ru медик, попросивший не называть его имени.

По словам специалиста, у актрисы большой шанс на выздоровление. "Пока Заворотнюк еще слабенькая, бледненькая. Внешне она, конечно, изменилась, появилась отечность вокруг глаз. После химии у нее выпали волосы, но сейчас они отросли снова", - резюмировал врач.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Заворотнюк: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самая молодая миллиардерша в мире попалась на фото без макияжа и обуви
Из-за коронавируса в США появилась мода на косынки
Названа дата старта тестирования на антитела в России
Врач рассказал, чем и как Анастасию Заворотнюк лечили от глиобластомы
В Колумбии дипломы вместо выпускников вузов получают роботы
Новак объяснил причины сокрушительного обвал цен на нефть WTI
Ученый объяснил, почему пока невозможно установить "нулевого пациента" коронавируса
Эксперт назвал причину создания коронавируса в лаборатории в 2015 году
Билл Клинтон стал героем нового мема
Повстанцы убили в Мозамбике 52 человека
Минфин США разрешил американским нефтяникам работать в Венесуэле до 1 декабря
Ученый рассказал, как был создан коронавирус в американской лаборатории в 2015 году
Барбру Стрейзанд мог заразить коронавирусом пасынок
Назван ближайший родственник коронавируса
Мир предупредили о голоде библейского масштаба
Трамп пожелал здоровья Ким Чен Ыну
"Вектор" отобрал добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
Профессор рассказал о пугающей ситуации с людьми при пандемии коронавируса
Минспорт назвал сроки восстановления тренировок спортсменов
В Роспотребнадзоре рассказали, с чем связан рост числа заболевших COVID-19 среди молодежи
Эксперимент ученых доказал работоспособность российских космонавтов на других планетах
Госавтоинспекция: Прошедшие обучение кандидаты в водители могут приступить к сдаче экзаменов
ВОЗ назвала причины низкого уровня смертности от коронавируса в России
Госавтоинспеция продолжает регистрировать автомобили в условиях особого режима работы
Госавтоинспекция расширит список услуг, которые можно будет получать онлайн
Трамп собирается ограничить въезд в США по рабочим визам на 90 дней
Представитель ВОЗ рассказали о разработке вакцины от коронавируса