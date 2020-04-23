2020-04-23T02:24:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог сказал, когда можно увидеть выход на пик заболеваемости коронавирусом

Совсем скоро станет понятно выходит ли Россия на плато
Юлия КЕКОВА
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Вирусолог сказал, когда можно увидеть выход на пик заболеваемости коронавирусомВирусолог сказал, когда можно увидеть выход на пик заболеваемости коронавирусомФото: REUTERS
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Вирусолог Александр Лукашев прокомментировал эпидемию коронавируса в России и рассказал, когда наша страна увидит выход на пик заболеваемости covid-19.

По словам врача, с большой долей вероятности выход на плато уже начался.

- Чтобы иметь полную уверенность, нужно подождать буквально еще пару дней. Окончательную ясность получим к пятнице, - отметил Лукашев в беседе с "Комсомольской правдой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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