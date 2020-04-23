Вирусолог сказал, когда можно увидеть выход на пик заболеваемости коронавирусом
Совсем скоро станет понятно выходит ли Россия на плато
Вирусолог сказал, когда можно увидеть выход на пик заболеваемости коронавирусомФото: REUTERS
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Вирусолог Александр Лукашев прокомментировал эпидемию коронавируса в России и рассказал, когда наша страна увидит выход на пик заболеваемости covid-19.
По словам врача, с большой долей вероятности выход на плато уже начался.
- Чтобы иметь полную уверенность, нужно подождать буквально еще пару дней. Окончательную ясность получим к пятнице, - отметил Лукашев в беседе с "Комсомольской правдой".
ИСТОЧНИК KP.RU