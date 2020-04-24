2020-04-24T05:47:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве рассказали, что коронавирус вызывает у пациентов необычное течение пневмонии

По словам врача, у больных COVID-19 наблюдаются разные степени повреждения легких с абсолютно разными клиническими проявлениями
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Специалист рассказал о необычном течении пневмонии при коронавирусеСпециалист рассказал о необычном течении пневмонии при коронавирусеФото: Мария ЛЕНЦ
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Новый коронавирус COVID-19 вызывает необычное течение пневмонии у больных, заболевание отличается от внебольничной пневмонии, с которой медики сталкивались в предыдущие годы. Об этом рассказал главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

«Но пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает необычно. Это связано с тем, что у пациентов с COVID-19 мы наблюдаем самые разные степени повреждения легких с абсолютно разными клиническими проявлениями», - сказал профессор в интервью «Российской газете».

В качестве примера специалист привел людей с лабораторно подтвержденным коронавирусом, у которых нет никаких симптомов болезни и жалоб на самочувствие.

«Нет ни лихорадки, ни кашля, ни одышки. При этом при проведении компьютерной томографии у пациентов обнаруживаются признаки пневмонии», - отметил врач.

По мнению главного пульмонолога Минздрава, это говорит о том, что человечество столкнулось с фактом возможности развития абсолютно бессимптомных форм пневмоний.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее заместитель главврача городской клинической больницы №15 имени Филатова Борислав Силаев рассказал, что главным условием при лечении больных с тяжелой формой пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, является спокойствие пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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