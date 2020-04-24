2020-04-25T00:16:50+03:00
В мире

Уволенного капитана «коронавирусного» авианосца США могут восстановить в должности

по данным CNN, начальник штаба ВМС попросил об этом главу Пентагона
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Ккапитан авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был уволен за рапорт о коронавирусе на бортуКкапитан авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был уволен за рапорт о коронавирусе на бортуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Уволенного капитана американского авианосца «Теодор Рузвельт» (Theodor Roosevelt), экипаж которого заразился коронавирусом, могут восстановить в должности, передает телеканал со ссылкой на собственные источники.

По данным его собеседников, начальник штаба Военно-морских сил США Майкл Гилдей обратился к министру обороны Марку Эсперу с просьбой вернуть командира авианосца Бретта Крозье на работу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, когда на борту «Теодора Рузвельта» заболели десятки членов экипажа, капитан авианосца Бретт Крозье потребовал обеспечить изоляцию всей команды (около 3200 человек), но Пентагон не сразу согласился эвакуировать весь экипаж, а самого Крозье 3 апреля уволили.

Через четыре дня после увольнения капитана из-за громкого скандала в связи с этой историей глава Пентагона принял отставку исполняющего обязанности министра ВМС Томаса Модли. По последним данным, на сегодняшний день инфицированы 585 членов команды авианосца, один из них скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная полундра: коронавирус выводит из строя корабли НАТО

Гордость ВМС США — авианосцы с ядерными установками, защищенные, казалось бы, от любых внешних угроз — оказались уязвимы для коронавируса (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цена нефти Brent выросла на 3% – до $22,07
В Бельгии с 4 мая начнут постепенно отменять карантин
Уволенного капитана «коронавирусного» авианосца США могут восстановить в должности
Россияне вернутся домой из Рима 29 апреля
Авиакомпании США в период пандемии намерены перевозить в пассажирских салонах грузы
Немецкий ученый объяснил, откуда у людей может быть иммунитет к коронавирусу
Оперштаб: скончавшиеся от коронавируса москвичи страдали от хронических заболеваний
В Саудоввской Аравии порку плетьми заменят на штрафы и тюрьму
ВОЗ: В мире коронавирусом заражены уже более 2,6 миллионов человек
В Антарктиде нашли останки лягушек: Это говорит о том, что здесь был теплый и влажный климат 40 млн лет назад
В Совфеде рассказали о том, что выход из режима самоизоляции будет идти "в обратном порядке"
Попова сообщила, что в Роспотребнадзоре нет данных о повторных случаях заражения коронавирусом
Испанские ученые сделали неожиданное открытие о коронавирусе
Reuters: На борту эсминца ВМС США больше 10 зараженных коронавирусом моряков
Правительству предложили продлить режим самоизоляции до 12 мая
Москвичи стали менее ответственно относиться к режиму самоизоляции
Глава Роспотребнадзора: Необходимы еще минимум две недели жестких ограничений
Трамп подписал закон о стимулировании экономики США на 500 миллиардов долларов
В вузах не станут менять срок завершения учебного года из-за коронавируса
Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за коронавируса
Военные врачи помогут лечить пациентов с коронавирусом в Подмосковье
Голикова: Заболеваемость коронавирусом в регионах за неделю увеличилась в 2,3 раза
Во время испытаний противомалярийного препарата от коронавируса умерли 20 человек: В США прервали тестирование
Около 50 тысяч россиян уже месяц не могут вернуться домой из других стран
Эксперт рассказал, останутся ли работники в России на удаленке после карантина