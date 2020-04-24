Уволенного капитана «коронавирусного» авианосца США могут восстановить в должности

24 Апр 2020 2020-04-25T00:16:50+03:00

Ккапитан авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был уволен за рапорт о коронавирусе на борту Фото: REUTERS

по данным CNN, начальник штаба ВМС попросил об этом главу Пентагона

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Уволенного капитана американского авианосца «Теодор Рузвельт» (Theodor Roosevelt), экипаж которого заразился коронавирусом, могут восстановить в должности, передает телеканал со ссылкой на собственные источники.

По данным его собеседников, начальник штаба Военно-морских сил США Майкл Гилдей обратился к министру обороны Марку Эсперу с просьбой вернуть командира авианосца Бретта Крозье на работу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, когда на борту «Теодора Рузвельта» заболели десятки членов экипажа, капитан авианосца Бретт Крозье потребовал обеспечить изоляцию всей команды (около 3200 человек), но Пентагон не сразу согласился эвакуировать весь экипаж, а самого Крозье 3 апреля уволили.

Через четыре дня после увольнения капитана из-за громкого скандала в связи с этой историей глава Пентагона принял отставку исполняющего обязанности министра ВМС Томаса Модли. По последним данным, на сегодняшний день инфицированы 585 членов команды авианосца, один из них скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU