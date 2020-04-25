2020-04-25T11:57:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Китае более 500 добровольцев получили инъекцию в ходе клинических испытаний первой вакцины от коронавируса

Самому старшему из них 84 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Китае более 500 добровольцев получили инъекцию в ходе клинических испытаний первой вакцины от коронавирусаВ Китае более 500 добровольцев получили инъекцию в ходе клинических испытаний первой вакцины от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Китае по меньшей мере 508 добровольцев получили инъекцию в ходе второй фазы клинических испытаний первой вакцины от новой коронавирусной инфекции. При этом самому старшему из них 84 года. Об этом рассказала руководитель группы разработчиков вакцины, генерал-майор НОАК, академик Чэнь Вэй.

По словам добавила, что это первая в мире вакцина, которая дошла до второй стадии испытаний.

Напомним, ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что на данный момент Всемирная организация здравоохранения знает о 67 прототипов вакцин против коронавирусной инфекции, из них три начали первые клинические испытания.

Незадолго до этого директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл заявил, что Великобритания запускает производство вакцины от коронавируса COVID-19 без клинических испытаний. В Минздрав России сообщили, что в нашей стране вакцина появится до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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