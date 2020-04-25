В Китае более 500 добровольцев получили инъекцию в ходе клинических испытаний первой вакцины от коронавируса
В Китае по меньшей мере 508 добровольцев получили инъекцию в ходе второй фазы клинических испытаний первой вакцины от новой коронавирусной инфекции. При этом самому старшему из них 84 года. Об этом рассказала руководитель группы разработчиков вакцины, генерал-майор НОАК, академик Чэнь Вэй.
По словам добавила, что это первая в мире вакцина, которая дошла до второй стадии испытаний.
Напомним, ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что на данный момент Всемирная организация здравоохранения знает о 67 прототипов вакцин против коронавирусной инфекции, из них три начали первые клинические испытания.
Незадолго до этого директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл заявил, что Великобритания запускает производство вакцины от коронавируса COVID-19 без клинических испытаний. В Минздрав России сообщили, что в нашей стране вакцина появится до конца года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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