PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко после скандала

27 Апр 2020 2020-04-27T01:59:24+03:00

Телеведущая уже извинилась за свое высказывание, однако теперь с ней разрывают контракты на сотрудничество

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Компания PepsiCo приостановила сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после громкого скандала из-за ее высказываний о домашнем насилии.

Сообщается, что теперь реклама сока со звездой "Орла и решки" будет сняла с эфира, а в социальных сетях планируют изменить оформление. Об этом пишет телеканал "360".

Ранее сайт kp.ru писал, что Тодоренко оказалась в центре скандала из-за заявления, что женщины могут сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. Женская аудитория телеведущей буквально взорвалось после возмутительного высказывания. Регине пришлось извиниться за свои слова.

- Мы были очень расстроены и шокированы этими высказываниями, потому что такие утверждения не соответствуют ценностям компании и ее брендов. Мы категорически против насилия в любых формах. Принято решение о приостановлении данной медиакомпании, - сказал директор по коммуникациям PepsiCo Россия Александр Костиков.

Также сообщалось, что разгневанные обыватели под флагом борьбы за права жертв домашнего насилия атаковали крупные бренды, лицом которых выступает "женоненавистница" Регина Тодоренко. Полные злобы и ненависти к телеведущей пользователи социальных сетей атаковали теперь уже лишившуюся звания "Женщины года" (2019) Регину и призвали бойкотировать продукцию компаний, чтобы звезде телеэкранов не досталось ни копейки.

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ИСТОЧНИК KP.RU