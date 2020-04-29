2020-04-29T01:33:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Названа болезнь, которая пришла в Россию до коронавируса

Ранее в стране зафиксировал распространение атипичной пневмонии
Юлия КЕКОВА
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Врач назвал болезнь, которая пришла в Россию до коронавирусаВрач назвал болезнь, которая пришла в Россию до коронавирусаФото: REUTERS
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Наступившая в мире пандемия коронавируса научила людей мыть руки с мылом и следить за своим здоровьем. Но какая болезнь пришла в Россию до covid-19? Об этом kp.ru поговорил с главным пульмонологом Минздрава РФ, доктором медицинских наук, членом-корреспондентом РАН Сергеем Авдеевым.

По словам врача, ранее в 2019 году в некоторых российских школах ввели карантин из-за атипичной пневмонии. Но атипичная, не значит, что это был именно covid-19.

- Это была микоплазменная пневмония. То есть атипичная бактерия, но не вирус. Важно понимать, что это разные вещи. Микоплазма может передаваться от человека к человеку, были даже описаны случаи вспышек этого заболевания в коллективах. Но это совсем другая инфекция, - отметил доктор.

Напомним, согласно последним данным в России число инфицированных коронавирусом превысило отметку в 93 тысячи человек. Однако врачи успешно справляются с болезнью - из больниц с начала эпидемии уже выписаны 8 456 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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