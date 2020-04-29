2020-04-29T11:58:29+03:00
В мире

Не видать президентского кресла: Экс-сотрудница Байдена обвинила его в изнасиловании

Женщина назвала одного из лидеров президентского гонки «сексуальным хищником»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Джо БайденДжо БайденФото: REUTERS
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Экс-сотрудница одного из самых вероятных кандидатов в президенты США от демократов Джо Байдена обвинила своего бывшего работодателя не только в домогательствах, но и в изнасиловании.

Напомним, ранее женщина по имени Тара Рид заявили, что примерно 30 лет назад работала помощницей тогда еще сенатора от штата Делавэр Джо Байдена, который в 1993 домогался ее в одном из коридоров здания конгресса. По ее словам, он прижал к стене, целовал без ее на то согласия, прикасался и предлагал вступить с ним в интимные отношения.

В то время, когда Байден претендует на президентский пост, Тара Рид решила не только рассказать об этой истории, но обратилась в полицию с заявлением о сексуальных домогательствах.

Как сообщает телеканал Fox News, свое заявление об изнасилование женщина после того, как Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке Джо Байдена.

«Я голосовала за Хиллари Клинтон в 2016 году... Всю жизнь я поддерживаю демократов. Но все же, я вижу сейчас, что кто-то способствует сексуальному хищнику, моему бывшему боссу, Джо Байдену, который меня изнасиловал», - заявила она

ИСТОЧНИК KP.RU

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