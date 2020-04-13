2020-04-13T06:55:26+03:00
Политика

Бывшая помощница Байдена утверждает, что он ее домогался

По словам Тары Рид, именно из-за приставаний шефа 30 лет назад она потеряла работу
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Джо Байден считается наиболее вероятным кандидатом в президенты США от Демократической партииДжо Байден считается наиболее вероятным кандидатом в президенты США от Демократической партииФото: REUTERS
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Бывшая сотрудница американского сената поделилась с журналистами воспоминаниями почти тридцатилетней давности. Женщина по имени Тара Рид утверждает, что примерно 30 лет назад работала помощницей тогда еще сенатора от штата Делавэр Джозефа Байдена, который теперь считается одним из самых вероятных кандидатом в президенты США от демократов на предстоящих ноябрьских выборах.

По словам Тары Рид, в 1993 году Байден в одном из коридоров здания конгресса ее домогался: прижал к стене, целовал без ее на то согласия, прикасался и предлагал вступить с ним в интимные отношения, пишет газета The New York Times.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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