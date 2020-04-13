Бывшая помощница Байдена утверждает, что он ее домогался

13 Апр 2020 2020-04-13T06:55:26+03:00

По словам Тары Рид, именно из-за приставаний шефа 30 лет назад она потеряла работу

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Бывшая сотрудница американского сената поделилась с журналистами воспоминаниями почти тридцатилетней давности. Женщина по имени Тара Рид утверждает, что примерно 30 лет назад работала помощницей тогда еще сенатора от штата Делавэр Джозефа Байдена, который теперь считается одним из самых вероятных кандидатом в президенты США от демократов на предстоящих ноябрьских выборах.

По словам Тары Рид, в 1993 году Байден в одном из коридоров здания конгресса ее домогался: прижал к стене, целовал без ее на то согласия, прикасался и предлагал вступить с ним в интимные отношения, пишет газета The New York Times.

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ИСТОЧНИК KP.RU