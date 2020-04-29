Песков оценил прогноз ученых из Сингапура об окончании пандемии в России

29 Апр 2020 2020-04-29T13:03:54+03:00

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, правы ли ученые из Сингапура, спрогнозировавшие окончание пандемии в России 19 августа.

- Мы руководствуемся пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно. Если у ученых из Сингапура есть иная точка зрения, мы рекомендуем звонить в Сингапур, - заявил официальный представитель Кремля 29 апреля.

Напомним, что до этого исследователи из университета технологий и дизайна SUTD в Сингапуре предрекли, что уже к 20 мая вспышка коронавирусной инфекции в России затухнет на 97%, а к 28 мая – на 99%. Полностью эпидемия по их прогнозам прекратиться только в конце июля или августа этого года. Расчёты иностранные специалисты делали на основе специальной формулы, которые рассчитывает пик заболеваемости инфекцией.

В Соединенных Штатах по прогнозу исследователей из Сингапура, снижение новых случаев на 97 процентов ожидается к середине мая, на ноль пациентов государство выйдет только к 9 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU