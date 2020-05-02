Ким Чен Ын впервые с 11 апреля появился на публике
Лидер КНДР показался народу, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений
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Официальный вестник Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) – сообщил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в пятницу, 2 мая, принял участие в торжественной церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений. Таким образом, председатель Госсовета КНДР впервые за 20 дней появился на публике.
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ИСТОЧНИК KP.RU