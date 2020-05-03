2020-05-03T04:46:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Лидерству США спрогнозировали конец из-за пандемии коронавируса

COVID-19 также нанес серьезный удар по единству Европы
Юлия КЕКОВА
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Коронавирус также нанес серьезный удар по единству ЕвропыКоронавирус также нанес серьезный удар по единству ЕвропыФото: REUTERS
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Журналисты спрогнозировали, что пандемия коронавируса положила конец лидерству США на международной арене.

По мнению авторов статьи, опубликованной во французском издании Le Monde, своевременный подъем Китая сыграл главную роль в дестабилизации системы, которая существовала прежде.

Сообщается, что исходя из данных, Всемирная организация здравоохранения не сразу предупредила международное сообщество об опасности пандемии, доказывает ее зависимости от китайской стороны.

Авторы материала считают, что данный момент Соединенные Штаты уже не играют роль того мирового лидера, как это было прежде, а наступивший кризис из-за covid-19 буквально заставил Вашингтон на это раз окончательно покинуть место лидера.

Как утверждается в статье, коронавирус также нанес серьезный удар по единству Европы. Оказавшись безоружным перед болезнью, предсказать которую оказалось невозможным никому, многие страны Евросоюза не смогли поддержать наиболее пострадавшие от эпидемии государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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